65 grúas colaboran en los operativos de automotores mal estacionados

Un total de 1 275 vehículos mal parqueados fueron sancionados por la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) en agosto del 2019. Durante el último sábado 31 de agosto de 2019 hubo 57 infracciones y 12 carros fueron trasladados a los patios de retención vehicular del Municipio.

Danny Gaibor, director ejecutivo de esa entidad, informó que 65 grúas, pertenecientes a tres compañías privadas, colaboran en los operativos. Estas trabajan con la AMT luego de ganar un concurso público que comenzó a mediados de julio del 2019. Por un traslado de un vehículo mal estacionado, desde cualquier punto de la ciudad, cada wincha percibe un ingreso de USD 40.



Si una plataforma carga cuatro motocicletas, por ejemplo, los USD 40 se dividen por el número de vehículos de dos ruedas que fueron trasladados. Es decir, cada dueño de la moto debe pagar USD 10.



Hugo Terán es presidente de la Federación de Grúas del Ecuador. A nombre de sus agremiados, él desmintió la existencia de un supuesto monopolio en los servicios de winchas que se emplean en los operativos de control de vehículos mal estacionados.



Esa afirmación la hizo a raíz de que en redes sociales se difundiera la información de que los proveedores de ese servicio tenían vínculos con el alcalde Jorge Yunda.



El dirigente asegura que hubo un concurso, el cual comenzó con una convocatoria. “Como requisitos nos pedían permisos de operación, placas de alquiler, que los empleados tengan seguro social, que las plataformas tengan balizas de color amarillo, entre otros”.



“Si una persona tiene varias winchas, solamente se le asigna por una. El objetivo fue abrir el abanico en la urbe”, manifestó Terán. De las 65 grúas que colaboran en los operativos, 35 están federadas en su organización.



Explicó que la tarifa se fijó con base en una resolución del 2017 de la AMT. Esta dice que el levantamiento de la wincha cuesta USD 15. De ahí se cobran USD 3 por cada kilómetro recorrido. Tras una estandarización se llegó a USD 40.



“Nos dijeron que la contratación de las winchas durará de cuatro a cinco años, pero no tenemos un documento real porque estamos en las pruebas. Analizan si quieren más unidades”, indicó el dirigente.



Germania Farfán es propietaria de una plataforma. Asegura que cada día se traslada a un carro mal estacionado a los patios de retención.



Acota que el “señor Alcalde no tiene grúas, tampoco su familia. Somos otras personas”.



Gaibor desmintió el rumor que se difundió en las redes sociales la semana anterior. “El señor Alcalde no se mete conmigo para pedirme que le ayude a un amigo de él a dar trabajo, en nada, nunca, menos los familiares”.



El funcionario indicó que ahora se controla el trabajo de las winchas. La razón: antes había un monopolio y se cobraba cualquier monto.



“Regulamos eso, antes una plataforma cobraba USD 150 o 200 y ahora solamente es USD 40. Pedimos que se pague la tabla que establece la Agencia Nacional de Tránsito”, manifestó Gaibor.