Rehabilitación dice que grillete no debió influir en atención a Carlos Luis Morales; ¿llegó a la clínica sin signos vitales?

La Secretaría de Rehabilitación Social informó la mañana de este lunes, 22 de junio de 2020, que el grillete electrónico que llevaba el prefecto del Guayas, Carlos Luis Morales, no debió influir en su atención médica.

Según la entidad, el grillete “no tiene incumbencia y en el peor de los casos podría haberlo roto”.



Es pronunciamiento se produce luego de que familiares de Morales manifestaran que los médicos no pudieron reanimarlo a través de electrochoque, porque tenía el dispositivo puesto.



El abogado de la familia, Carlos Luis Sánchez, también indicó que la Policía se había negado a retirar el grillete sin una orden judicial.



“Los médicos en emergencia no pudieron reanimarlo con los equipos electrónicos, porque la Policía no autorizó el retiro del grillete. Esto es una barbaridad. Vivimos en las cavernas y tiene que acabar. Así no se administra justicia (…) hay debidos procesos y deben respetarse”, indicó el jurista.



Información médica señala que el prefecto del Guayas llegó a la clínica “sin signos vitales e inconsciente”.

Los restos de Carlos Luis Morales fueron trasladados a Medicina Legal, tras su muerte, la mañana de este lunes 22 de junio del 2020. Foto: Mario Faustos/ EL COMERCIO



Policía Nacional dice que Morales llegó sin signos vitales a casa de Salud



La muerte de Carlos Luis Morales, la mañana de este lunes 22 de junio del 2020, genera dos versiones entre sus familiares y la Policía Nacional.



De un lado, los familiares afirmaron que el prefecto llegó vivo a una casa de salud privada en Samborondón, Guayas, y que no pudieron hacerle una reanimación de electroshok por el uso de un grillete.

Por otro lado, la Policía tiene expone un escenario distinto. Cerca del mediodía Víctor Arauz, comandante de la Policía Zona 8, afirmó en una breve declaración que Morales llegó ya sin signos vitales. "El reporte médico dice que llegó sin signos vitales".



Arauz refirió que la Policía no tiene el dispositivo para retirar el grillete. "Eso se hace a través de un protocolo".



Hasta las 12:40 la clínica no se refirió sobre la causa de muerte de Morales ni sobre los protocolos aplicados.



El cuerpo del prefecto fue trasladado a Medicina Legal, informó el fiscal Víctor González, quien no dio más detalles.



Luis Morales, hijo del dignatario, afirmó que su padre padecía problemas médicos por los que venía siendo tratado desde enero en el exterior. No explicó qué padecía. Hasta ahora no se conocen detalles de las honras fúnebres.