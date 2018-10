Grillete de Alvarado lanzó 245 alertas de haber sido retirado

LEA TAMBIÉN

La operación terminó la madrugada de ayer. Fiscales y policías entraron a las oficinas del ECU-911 y del Ministerio de Justicia. La idea fue recabar información que aclare la fuga del exsecretario de Comunicación de Rafael Correa, Fernando Alvarado. Cerca de la 01:00, el secretario Nacional de Gestión de la Política, Paúl Granda, dijo que la incursión es una “consecuencia de la reunión mantenida con el fiscal General del Estado, Paúl Pérez”.

De hecho, tras esa cita el contralor del Estado, Pablo Celi, anunció lo acordado: exhortar a Pérez para que establezcan medidas más severas en contra de exfuncionarios que son investigados.



La idea es que no se fuguen, tal como lo hizo Alvarado. Actualmente, la Fiscalía conoce denuncias en contra de 11 personas que ocuparon altos cargos mientras Rafael Correa era presidente de la República y que aún están libres (ver info).



En esa lista se encuentra, por ejemplo, el hermano de Fernando Alvarado, Vinicio.



En su contra existe un informe con indicios de responsabilidad penal emitido por la Contraloría General del Estado por contratos de servicios de asesoría y consultoría en programas de imagen y un plan de marketing de turismo.



Además, aparece el exministro José Serrano; elexsecretario jurídico de la Presidencia, Alexis Mera. Pero también hay expedientes abiertos contra el exprocurador Diego García o el exfiscal Galo Chiriboga.



Este grupo es indagado por presunta delincuencia organizada, una denuncia que presentó el exlegislador César Montúfar. Él acudió a la Fiscalía General del Estado y presentó un pedido de acto urgente para que se dicten medidas en contra de los investigados.



Montúfar pidió que el fiscal Pérez eleve la solicitud al juez de Garantías Penales de la Corte Nacional de Justicia para que dicte como medidas la prohibición de enajenar bienes en contra de los denunciados y de su entorno familiar.



La idea es que se garantice la presencia de los procesados durante las diligencias judiciales. Por eso, el exhorto se extendió “a las distintas instancias judiciales”.



En un comunicado de dos párrafos, la presidenta de la Corte Nacional de Justicia, Paulina Aguirre, aseguró que su compromiso es “seguir trabajando en conjunto con las diferentes instituciones del Estado para combatir la corrupción”.



La Fiscalía emitió un comunicado sobre el allanamiento de la madrugada y en la parte final aseguró que a 15 días de que se cierre la fase pública para investigar el tema de peculado en contra de Alvarado “continúan las diligencias”.



A las 10:00 de hoy, por ejemplo, se desarrollará una audiencia contra Alvarado. La diligencia se realizará bajo la figura denominada “Incumplimiento de medida”. El abogado del exfuncionario, Carlos Zavala, pidió que se difiera la cita judicial. Pero adelantó que es muy probable que a cambio del brazalete se adopte otra medida en contra de su cliente.



El Código Penal (art. 522) establece seis tipos de medidas, para garantizar la presencia de una persona en un proceso judicial. Allí se establece, por ejemplo, la prisión preventiva, el arresto domiciliario o la prohibición de dejar el país. Pero en este caso, Alvarado ya se encuentra fuera del país.



Ayer, él difundió un mensaje en su cuenta de YouTube y aseguró que se encuentra “asilado en un país que ha entendido que hay una persecución política en Ecuador y que no hay una administración de justicia decente”. En el video, Alvarado aparece afeitado, con lentes de marco y un micrófono inalámbrico, en el interior de una habitación que tiene el techo decorado con cornisas blancas.



Estas son las primeras declaraciones de quien fuera el responsable de la propaganda del gobierno de Correa desde que la noche del sábado 20 de octubre se conociera de su fuga.



Alvarado se refirió al traslado de Jorge Glas, exvicepresidente condenado a seis años por asociación ilícita, de la Cárcel 4 de Quito al Centro de Rehabilitación Social de Latacunga. En ese marco, calificó a Glas como “un guerrero”.



El secretario Nacional de Comunicación, Andrés Michelena, advirtió ayer en entrevista con la agencia EFE que sería “catastrófico” para las relaciones con Venezuela que Alvarado hubiera encontrado refugio en el régimen de Nicolás Maduro. “No podría decir en base a rumores, sería bueno certificar que existan hechos reales, pero si fuese así sería catastrófico”, afirmó Michelena, luego de que en redes sociales circulara la versión de que Alvarado posiblemente viajó a Venezuela.



Grilletes electrónicos



La tarde de ayer, el ministro de Justicia encargado, Paúl Granda, dio a conocer detalles del funcionamiento del grillete electrónico del que se despojó Alvarado.



El funcionario aseguró haber solicitado un informe a la empresa encargada del funcionamiento de los aparatos.



El documento dio cuenta que entre el 28 de agosto y el 13 de octubre del 2018 se emitieron 245 alertas de que la pulsera fue quitada y 545 alertas de que la pulsera se apagó.



Sin embargo, según Granda, no se notificó estas anomalías ni al Ministerio de Justicia ni al sistema de seguridad ECU-911.



Además, informó que se han detectado comportamientos similares en otros 103 grilletes, por lo que se solicitó el seguimiento respectivo. Otro dato: 103 aparatos de los 2 400 existentes tienen problemas.



El Ministro de Justicia encargado habló de complicidad y que habría personas involucradas en la fuga de Fernando Alvarado. En ese sentido, señaló que se removió de sus cargos a 20 personas. Otras 48 personas son investigadas.

Entre tanto, pericias policiales determinaron que el grillete de Fernando Alvarado no está averiado. El domingo se indicó lo contrario.