Greta Thunberg dice que moderará su ‘lenguaje soez’

La ecologista sueca Greta Thunberg dijo este miércoles 3 de noviembre del 2021 en Twitter que “neutralizará” su lenguaje tras ser filmada el lunes coreando insultos durante una protesta con motivo de la cumbre del clima COP26 en Glasgow (Escocia).

“Me complace anunciarles que he decidido adoptar un cero neto en tacos y lenguaje soez. Si dijera algo inapropiado, me comprometo a compensarlo diciendo algo bonito”, bromeó en su cuenta oficial en la red social, en alusión al objetivo global de alcanzar un cero neto de emisiones de carbono en 2050 para frenar el cambio climático.

I am pleased to announce that I’ve decided to go net-zero on swear words and bad language. In the event that I should say something inappropriate I pledge to compensate that by saying something nice. #COP26