Gremios turísticos piden facilidades como créditos y diferimiento de tasas para reactivarse

Listones, banderas y ropa negra fueron los distintivos de las decenas de personas que se autoconvocaron este miércoles 12 de agosto del 2020, para exigir al Gobierno Nacional atención urgente al sector turístico del país.

La marcha, que se realizó en Quito, fue una iniciativa de la Asociación Nacional de Operadoras de Turismo Receptivo (Optur) con el respaldo de las diferentes cámaras de turismo provinciales y otros gremios por lo que se replicó en otras ciudades como Guayaquil, Riobamba, Cuenca y Ambato.



#SOSTurismoEcuador fue el mensaje que se repitió entre los trabajadores de agencias, hoteles y guías. “¿Qué ha hecho el Ministerio por salvar al turismo, a los guías o los hoteles? nada” fue otra de las consignas que se repitieron en la manifestación que se inició en el norte de la capital y finalizó frente al edificio donde funciona esta Cartera de Estado.

Representantes del turismo en Cuenca se unieron a la convocatoria. Foto: Cortesía Fenacaptur.



Rafael Martínez, presidente de Optur, confirmó que la marcha convocó a todos los trabajadores del sector -muchos de ellos que se quedaron sin trabajo- e incluso a miembros otros gremios relacionados con el turismo. “El turismo ya ha soportado demasiado tiempo y no nos han dado solución. El seguro social se está debilitando, entonces hay que recuperar el empleo”.

Créditos de emergencia con un año y medio de gracia para pagar, diferimiento de todos los impuestos y tasas, como la devolución del aporte Eco Delta son parte de los pedidos del sector, explicó Martínez.



El martes 11 de agosto, el Ministerio de Turismo dio a conocer sobre la ayuda que dará al sector como la prórroga para pagar la contribución del 1x1000 para establecimientos turísticos, y facilidades de pago de otros rubros como el aporte Potencia Turística y la tasa Eco Delta. Pero estos últimos anuncios, afirmó Martínez, aún no se han concretado ni se han difundido con el sector.



“Eso estamos pidiendo que nos devuelvan ese dinero, son entre USD 40 y USD 60 millones por año, que es una cifra que si puede manejar el Gobierno y que le pertenece al turismo. Si es que no tenemos créditos no podemos pagar. Queremos ya un decreto firmado”.

Representantes del sector turístico pidieron atención al gobierno por las afectaciones que han sufrido debido a la pandemia. Foto: Cortesía Fenacaptur.



Holbach Muñetón, presidente de la Federación Nacional de Cámaras de Turismo (Fenacaptur), recalcó que no estarán cerrados al diálogo para llegar a acuerdos con el Ejecutivo. “Hemos pedido la reunión con el Presidente y la destitución de la ministra (de Turismo). Reactivar el turismo se puede con todos los protocolos pero es un trabajo en equipo, debe ser planificado”.



Si es que no reciben una respuesta desde el Gobierno, Martínez comentó que se realizará una segunda marcha nacional, a la que ya se integrarán representantes del turismo comunitario de la Sierra y la Amazonía.



Norman Bock, presidente de la Asociación de los Hoteles de Quito Metropolitano, participó en esta invitación para apoyar al reclamo de quienes trabajan en esta rama. “El mensaje es que el Gobierno tome con seriedad la grave crisis que el sector está atravesando. Se debe formar un gabinete de crisis. La contribución del 1 x 1000 ya no existe, porque la contribución ya fue eliminada. Pero, esa no es una solución de fondo, es como un baño de agua tibia”.

Las alternativas para socorrer al sector, indicó Bock, ya fueron planteadas y son las que aún no se toman en cuenta. “Los créditos deben replantearse y tienen que ser especializados para el turismo. También requerimos un control a la informalidad, porque solo a nosotros nos toca pagar los impuestos de esa competencia ilegal”.