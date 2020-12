Los gremios del transporte, empresarios y habitantes insisten en que no se construya el peaje en la vía Santo Domingo-Buena Fe

Una nueva jornada de protesta contra la construcción del peaje en la vía Santo Domingo-Buena Fe se desarrolló este martes 8 de diciembre de 2020.

Gremios de transportistas, empresarios, cámaras y habitantes de los recintos aledaños a la obra llegaron a la avenida Quito, en tierra tsáchila, para participar en una caravana en oposición a esas estaciones de cobro.



El Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) anunció en dos reuniones mantenidas con diferentes sectores, beneficiarios de la ampliación a cuatro carriles de la carretera de 113 kilómetros, que el peaje funcionará a partir de enero de 2021.



Pero los protestantes que recorrieron las calles de la capital tsáchila dijeron que no todos han sido tomados en cuenta en esas charlas informativas.



Por esa razón insistieron, en un recorrido que hicieron en sus tráileres, camiones, busetas y buses, que están de acuerdo en que se amplíen los carriles de la calzada, pero no aceptan que se empiece a cobrar de forma anticipada la tasa.



El activista y jurídico de algunas organizaciones, Stalin Naranjo, aseguró que las autoridades no han sido claras en la difusión del contenido y especificaciones de la obra. Dice, por ejemplo, que hay documentos en la página web del MTOP que señalan que se debe cobrar el peaje en la fase de operación que empieza cuando la obra está concluida.

Los manifestantes llegaron a la avenida Quito, en Santo Domingo. Foto: EL COMERCIO

“Hemos pedido información sobre la corrida financiera, plazos, especificaciones técnicas, entre otros documentos y no se nos ha entregado para sentarnos a discutir”, indicó Naranjo.



La semana pasada, el titular del MTOP, Gabriel Martínez, en un encuentro con habitantes de la parroquia Luz de América, reiteró que todos los modelos de concesión del país están diseñados para empezar con la construcción de los peajes y luego las obras de mejoras.



Eso le da seguridad a los inversionistas de que sus recursos pueden ser recuperados a través de esa recaudación.



Martínez, agregó, que la Cartera de Estado no dispone de los USD 560 millones que cuesta intervenir este eje vial. “Nuestro presupuesto se ha reducido demasiado y no estamos en capacidad de asumir directamente esta obra. En el 2014 teníamos un presupuesto de USD 1 300 millones y ahora es de USD 243 millones”.



En esa cita, el máximo delegado del MTOP escuchó los requerimientos de los habitantes. Y luego les ofreció un subsidio en el cobro del peaje que se tendrá que definir una vez que empiecen a funcionar las estaciones de recaudación. Otra de las promesas fue que se asfaltarán 3.2 kilómetros de la vía de la parroquia que actualmente se encuentra con reparaciones superficiales.