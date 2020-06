Gremios productivos proponen reglamento para el uso de la firma electrónica

LEA TAMBIÉN

La Federación Nacional de Cámaras de Industrias del Ecuador, Constructores Positivos, la Cámara de la Industria de la Construcción (Camicon) y el Colegio de Arquitectos del Ecuador entregaron una propuesta de Reglamento para el uso de la firma electrónica. Esta iniciativa, según los gremios, ayudará a la reactivación productiva del país y beneficiará a los ciudadanos, pues ayudará a facilitar trámites.

El documento se entregó este 9 de junio del 2020 Consejo Nacional de la Judicatura. La propuesta plantea a los notarios el uso de firma y contratos electrónicos de manera generalizada.



Para los gremios, el uso de los medios electrónicos permitirá firmar y mantener el dinamismo en trámites con importancia para la ciudadanía para contratos de hipoteca, contratos de compraventa de bienes inmuebles, contratos de prenda, contrato de servicios básicos, contratos de prestación de servicios bancarios y contrato de telefonía celular.



La propuesta también establece que la presencia de las partes por medios telemáticos tenga igual validez y eficacia que la presencia física ante el notario, "a la vez que permite a los notarios plena libertad de escoger las plataformas tecnológicas para dejar constancia de su trabajo garantizando la fe pública, siempre que éstas respeten la seguridad tecnológica y la integridad de la información, cumpliendo los estándares fijados por el INEN", señalaron los gremios en un comunicado.



La Asociación de Promotores Inmobiliarios (Apive) advirtió que los procesos de venta de bienes inmuebles se pueden retrasar debido a que no se está aceptando la firma electrónica en las notarías del país.



En un comunicado emitido el pasado 1 de junio del 2020, Apive señaló que la “resistencia” de las notarías para implementar procesos de firma electrónica y procesos digitales retrasará procesos de transferencias y ventas de vivienda y otros inmuebles. “Es terrible la situación, porque todos los trámites y contratos del sector tienen que pasar por una notaría para luego ir al registro de la propiedad. En Quito y Guayaquil los registros de la propiedad han implementado la posibilidad de hacer trámites digitales, pero las notarías son una traba”, manifestó Jaime Rumbea, vocero del gremio.



La Federación Ecuatoriana de Notarios (FEN) señaló en abril pasado que no se pueden implementar los servicios notariales de manera electrónica debido a que la legislación actual establece que los procesos de las notarías deben realizarse de manera presencial, pues requieren la presencia física de un notario.



Además, la Federación indicó que la implementación de servicios telemáticos sería discriminatoria, debido a que el acceso a plataformas y medios digitales no está al alcance de toda la ciudadanía.



Además, según la FEN, la seguridad de la información requiere el uso de hardware y software bastante costoso para su implementación centralizada desde el Consejo de la Judicatura, “recursos que en este momento pueden ser más útiles en la atención de las víctimas de la pandemia”.