Gremios de planteles particulares de la Costa piden que mantenga el inicio de clases en mayo del 2020

La suspensión del inicio del año escolar en el ciclo Costa, dispuesta por el COE Nacional, genera preocupación entre los gremios de educación particular. En un comunicado emitido este lunes 20 de abril de 2020, solicitan al Gobierno que permita el arranque del cronograma como estaba previsto, para el 4 de mayo, bajo la modalidad virtual.

“El sector educativo particular tiene la capacidad técnico-pedagógica para iniciar de forma virtual las clases del régimen Costa el 4 de mayo del año en curso, precautelando así la salud de alumnos, docentes, personal administrativo y sus respectivas familias”, cita el comunicado.



Los gremios hacen referencia a las recomendaciones de organismos de las Naciones Unidas sobre el acceso a la educación en contextos de emergencia. Y mencionan el artículo 26 de Constitución del Ecuador, en el que se indica que “suspender la educación implica la interrupción del sentido de normalidad y regularidad que favorece el desarrollo y la estabilidad socioemocional de la población en contextos de crisis…”.



El comunicado es firmado por la Confederación Ecuatoriana de Establecimientos de Educación Católica (Confedec), Federación Ecuatoriana de Establecimientos De Educación Católica (Fedec), Corporación Ecuatoriana para la Calidad de la Educación Particular (Corpeducar) y la Federación de Establecimientos de Educación Particular Laica (Fedepal).

Con el fin de garantizar el derecho al acceso a la educación de más de 590.000 niñas, niños y adolescentes ecuatorianos que pueden encontrar en esta la oportunidad para volverse protagonistas frente a la actual situación global, #CORPEDUCAR, #CONFEDEC Y #FEDEPAL... pic.twitter.com/DBcZo3giew — Corpeducar Guayas (@corpeguayas) April 20, 2020

Según indican, los particulares del ciclo Costa suman 590 000 estudiantes. Además agrupan 31 300 docentes y 9 320 colaboradores del área administrativa.

“La falta de estudios técnicos para adoptar la medida de postergar el inicio de clases, produciría un efecto que genera desempleo, y que pone en riesgo la continuidad de la educación de más de 590 000 niñas, niños y adolescentes que probablemente no podrán ser acogidos en el sistema público”.



La subsecretaria de Educación de la zona 8, Alexandra Higgins, reiteró este lunes que las clases no comenzarán hasta que el COE lo disponga. “Cuando el COE indique que es posible iniciar, porque estamos en mejores condiciones para poderlo hacer, se empezará”.



La medida incluye a planteles fiscales, fiscomisionales, particulares y aquellas que son parte del programa de bachillerato internacional. En cuanto a los valores de las pensiones y la aplicación de posibles descuentos, la subsecretaria dijo que las instituciones particulares deben llegar a acuerdos con los padres y docentes.



También se refirió a los particulares que requieran soporte económico, por la posible disminución de estudiantes. Higgins adelantó que desde el Gobierno se buscan alternativas de apoyo, por ejemplo, a través de BanEcuador.

La funcionaria además explicó que desde el 4 de mayo se receptarán los trámites en línea para traslados de planteles particulares a fiscales y de fiscales a fiscales. La gestión se hará a través del portal diseñado por el Ministerio de Educación, con el número de cédula del alumno y de su representante, un número telefónico de contacto, dirección de correo electrónico y un código de la planilla de luz.



Por ahora se mantiene el cronograma de capacitación virtual para docentes. La subsecretaria informó que 76 000 docentes ya han realizado estos cursos en línea y para esta semana se prepara un nuevo cronograma. También indicó que hay nuevos libros, disponibles en la plataforma Recursos Educativos.

A más de la descarga de libros, Higgins explicó que el Ministerio de Educación optará por programas televisión y de radio para los alumnos del sistema público. “A través de dos horas de televisión diaria los niños podrán acceder a los recursos de educación”.



También detalló que el currículo se ajustará a la educación de emergencia. “Esto quiere decir que los contenidos que se dan en esta época están muy relacionados con la contención emocional y temas que engloban otros para hacer un currículo más compacto”. Los profesores serán capacitados en este tema.