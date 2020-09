Gremio del comercio pide disminuir las restricciones en Quito; colectivos ciudadanos proponen mantenerlas

LEA TAMBIÉN

Las opiniones están divididas. Por un lado, el gremio del comercio presiona para una flexibilización de la restricción vehicular, argumentando la urgencia de la reactivación económica. Por el otro, colectivos sociales consideran que reducir las medidas restrictivas podría desembocar en un aumento de casos positivos de covid-19 y en más vidas perdidas.

A continuación, los argumentos y propuestas que cada agrupación presenta para sustentar sus posturas:



Sector Comercial



La Cámara de Comercio de Quito (CCQ), y el Consejo de Cámaras y Asociaciones de la Producción (CCAP) piden a la Alcaldía flexibilizar las restricciones sin dejar de lado las medidas de bioseguridad. Se han reunido con el alcalde Jorge Yunda y con los concejales para dar a conocer su posición.



1. Plantean la necesidad de volver al anterior sistema de restricción vehicular que existía antes de la pandemia. Con este sistema (Hoy no circula), los vehículos no podían movilizarse un día por semana dependiendo del último número de la placa. Con la actual normativa (Hoy circula), los automotores están impedidos de rodar por tres días a la semana. Según el gremio, al impedir que las personas saquen sus vehículos se obliga a la gente a usar bus lo que aumenta el riesgo de contagio de covid-19.



2. Los empresarios aseguran que el no poner trabas en la movilidad, permitirá reactivar el comercio y tener seguridad jurídica. Argumentan que el 67% de los quiteños tiene empleos no adecuados y el 23% está desempleado, por lo que activar la economía es impostergable. Se deben dar facilidades a las personas para que no dependan de la emisión de un salvoconducto, sino que puedan acudir a cualquier negocio con mayor libertad y seguridad, dentro de su propio auto.



3. Otra de las propuestas de la Cámara de Comercio Quito es que se aumente el número de buses en circulación, así, los pasajeros podrán viajar más distanciados dentro de cada bus y no habrá tumultos.



4. El pedido va acompañado de un mayor control de los aforos en centros comerciales, restaurantes y en general en todos los establecimientos dedicados al comercio. Además, de un estricto cumplimiento de las medidas de bioseguridad.



Colectivos ciudadanos



Los miembros del Cabildo Cívico de Quito solicitaron al Alcalde la tarde del lunes 28 de septiembre que no se flexibilicen las medidas, por seguridad de la población.



1. Proponen mantener la restricción vehicular para los autos particulares, tomando en cuenta que el 70% de la gente se moviliza en transporte público. La idea de restringir la circulación por placa par o impar tiene como objetivo evitar las congestiones y que los pasajeros que viajan en los buses (que son la gran mayoría) estén menos tiempo dentro de la unidad. Así, se logrará disminuir el riesgo de contagio al viajar.



2. Piden, además, que se trabaje en la reorganización de las actividades económicas en franjas de horarios para evitar aglomeraciones en las zonas comerciales, y que los negocios puedan reactivarse y recibir más clientes.



3. Según el gremio, es posible permitir la libre circulación vehicular en la noche, es decir sin restricción, para que las personas puedan trasladarse en sus vehículos pasada determinada hora sin importar el número de placa. Así, las personas podrían visitar, si lo desean, restaurantes o negocios que extiendan su horario de atención.



4. Proponen mantener la emisión de salvoconductos para actividades prioritarias, y que en las calles se controle que se cumpla con la restricción, de modo que el área del comercio, de la salud, de la seguridad, etc., no se vean afectadas.



5. Finalmente, el gremio asegura que se debe fomentar el teletrabajo, así se evitaría el desplazamiento de las personas hacia sus oficinas, lo que descongestionará las calles y el sistema público de transporte, disminuyendo así, la posibilidad de contagios.



De hecho, la reducción en el número de pasajeros que viajan en transporte público se debe a esta nueva dinámica. Antes de la pandemia, según la Empresa de Pasajeros, el 39,4% de los pasajeros se desplazaba por razones de trabajo, el 30% para efectuar trámites personales y el 14% eran estudiantes.