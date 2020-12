Gremios irán por medidas judiciales ante 'incumplimiento' de Ley Humanitaria

Las Federaciones Unidas de Profesionales de la Salud del Ecuador (Fupse), que agrupa más de siete gremios, anunciaron la colocación de medidas judiciales debido al “incumplimiento” del artículo 25 de la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario. Su objetivo es que todos los trabajadores accedan a un nombramiento definitivo. El anuncio se dio en una rueda de prensa que se llevó a cabo este jueves 24 de diciembre del 2020.

En el artículo 25 de la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario, publicada el lunes 22 de junio del 2020, se habla de la estabilidad laboral del personal médico que prestó sus servicios durante la emergencia sanitaria. El martes 22 de diciembre terminó el plazo para la entrega.



Sin embargo, en el Reglamento emitido del 29 de septiembre se aclara que previo al otorgamiento de los nombramientos definitivos, los subsistemas de la red integral de salud deberán definir las necesidades del contingente de talento humano. Esto se hará de acuerdo a la planificación territorial, criterios técnicos y de racionalización del personal requerido en las unidades médicas.



En el documento además se detalla que los concursos de méritos y oposición se ejecutarán de manera paulatina y depende de la necesidad que se tenga en cada sanatorio. Para esto se debe contar con “la disponibilidad presupuestaria correspondiente con cargo al ejercicio fiscal” y a la sostenibilidad financiera en el tiempo.



Por ello, Mario Palacios, secretario de Fupse y presidente de la Federación Nacional de Químicos Farmacéuticos, detalló que en las próximas semanas se trabajará en dos frentes.



Uno, la colocación de acciones de protección, ya que no se han entregado los nombramientos definitivos a los profesionales de la salud que laboraron durante la emergencia sanitaria por el nuevo coronavirus.



Dos, la presentación de una demanda de inconstitucionalidad a los artículos 10 y 40 del Reglamento, ya que este no puede estar sobre la Ley. “Estos atentan contra el espíritu de la norma. Pediremos la derogatoria de estos”.



Además, se colocará una acción constitucional por el incumplimiento de lo que manifiesta el artículo 25. “Estamos tomando en cuenta las mismas razones, es decir, no se han dado los nombramientos a todos los profesionales”.



Héctor Rosero, miembro de Fupse, señaló que “estamos recolectando las denuncias y las presentaremos de forma colectiva e individual en las próximas semanas. De nuestros análisis vemos que se están quedando cerca de 7 000 profesionales fuera y nosotros (los gremios) vamos a abanderar los casos para que presenten las acciones de protección”.



En la rueda de prensa además estuvo presente Santiago Carrasco, presidente de la Federación Médica Ecuatoriana (FME). Él afirmó que las autoridades no han estado abiertas al diálogo para solucionar esta problemática. “Los profesionales de la salud hemos dado la vida pese a las condiciones difíciles, por ello pedimos el apoyo al Gobierno para que se cumpla con la normativa aprobada”.



Y comentó que "es irrespetuoso que los ministros de Salud, Trabajo y Economía no hayan asistido a la Subcomisión de Salud (de la Asamblea Nacional), ellos enviaron a delegados que poco sabían o poco podían resolver sobre la problemática de la famosa Ley Humanitaria".

Francisco Brito, presidente de la Federación Ecuatoriana de Psicólogos Clínicos, coincidió y anotó que para la aplicación de la Ley Humanitaria se han puesto varios obstáculos. El principal ha sido el mismo Reglamento que las autoridades están colocándolo por encima del cuerpo legal principal.



El Ministerio de Salud Pública (MSP), en un comunicado emitido el miércoles 23 de diciembre del 2020, informó que 5 429 profesionales sanitarios recibieron el nombramiento definitivo, una vez que se ejecutaron los concursos de méritos y oposición.



En el documento dicen que esto se da en el marco del cumplimiento de la Ley Humanitaria. En ese sentido -según el MSP- la Dirección Nacional de Talento Humano emitió directrices para que las Unidades de Administración de los diferentes establecimientos médicos llamen a estos concursos para alrededor de 6 821 trabajadores.