Unión de Taxis de Pichincha rechaza la integración de taxis al pico y placa

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

En su visita a las instalaciones de EL COMERCIO este viernes 26 de julio del 2019, el alcalde de Quito Jorge Yunda confirmó la integración de las motocicletas y taxis al pico y placa que "aliviará el tráfico" en la ciudad. La disposición se aplicará durante ocho meses -desde las 07:00 a las 19:00-para librar a Quito de la congestión vehicular mientras se desarrolla la repavimentación de diversas arterias viales de la capital.

Frente al anuncio, Carlos Brunis, presidente de la Unión de Cooperativas de Transporte en Taxis de Pichincha, está contra de la medida y explica cuáles serían las afectaciones.para su gremio.



En diálogo con este Diario, Brunis indicó que conoció de la posibilidad de disposición de la medida en junio del 2019 y envió un oficio al alcalde Yunda para indicar que "no era procedente integrar al taxismo en el pico y placa".



El argumento principal de su gremio, afirma, es que al paralizar a las unidades un día por semana "constituyen cuatro días al mes, que agravaría la situación económica de nuestros compañeros". Sin embargo, dice Brunis, no han recibido ninguna respuesta "positiva ni negativa".

Carlos Brunis, presidente de la Unión de Cooperativas de Transporte en Taxis, se pronunció en contra de la integración de taxis al pico y placa. Foto: Archivo/ EL COMERCIO

La medida afectará, señala, a 28 000 taxistas (16 000 que laboran con título habilitante y 12 000 que están en el proceso de afirmación de cupos). "No solo hablamos de compañeros, sino de 28 000 familias. Recordemos que un taxista vive al día. El taxismo está golpeado no solo en Quito, sino a escala nacional", afirma.



El motivo principal para disponer la integración del taxismo en el pico y placa, según el Alcalde, fue "aliviar el tráfico" para las labores de repavimentación. Sin embargo, Brunis no está de acuerdo. "Somos el 5% de todo el universo de vehículos que se moviliza en Quito. Por día, se estaría afectando al 1% que relativamente no incide en la congestión vehícular, ni en la contaminación. En cambio, sí incide en la alimentación de esas familias".

En diálogo con EL COMERCIO, Jorge Yunda anunció la integración de los taxis y motocicletas al pico y placa durante ocho meses.

Brunis recordó que el pasado 27 de junio, acudió a una reunión con el alcalde Jorge Yunda y Guillermo Abad, secretario de Movilidad. "Personalmente, le dije al Alcalde que respondan al oficio que enviamos. También estuvo Guillermo Abad, quien manifestó que nos iban a presentar una propuesta sobre el pico y placa para poder compartir con nuestros compañeros", asegura.



Abierto al diálogo, Brunis indica que esperarán la respuesta de la Alcaldía y confirmó que solicitará una nueva reunión con Yunda para insistir en "que la medida no es procedente y que nos reciban a fin de poder establecer cuál es la propuesta real".

Otro de los pedidos del gremio taxista es que "la autoridad disponga que se hagan controles a ilegalidad". Según Brunis, en Quito circulan alrededor de 10 000 vehículos informales.