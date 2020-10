Gremio de enfermeros protestará el lunes 9 de noviembre del 2020 en Quito por estabilidad laboral

LEA TAMBIÉN

La Red Unión Nacional de Enfermeras y Enfermeros del Ecuador (Runee) anunció una movilización en contra de las normativas que afectan su estabilidad laboral. La marcha será el lunes 9 de noviembre del 2020, se iniciará en el Parque El Arbolito, en el centro norte de Quito, a las 08:00.

El presidente del gremio, David González, explicó que en el artículo 25 de la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario, publicada el lunes 22 de junio, se habla de la estabilidad laboral de los trabajadores de la salud que prestaron sus servicios durante la emergencia sanitaria.



Así, “como excepción, y por esta ocasión, a los trabajadores y profesionales de la salud que hayan trabajado durante la emergencia sanitaria del coronavirus (covid-19) con un contrato ocasional o nombramiento provisional en cualquier cargo en algún centro de atención sanitaria de la Red Integral Pública de Salud (RIPS) y sus respectivas redes complementarias, previo al concurso de méritos y oposición, se los declarará ganadores del respectivo concurso público, y en consecuencia se procederá con el otorgamiento inmediato del nombramiento definitivo”.



Sin embargo, en el Reglamento a la Ley, emitido del 29 de septiembre del 2020, se realizaron varias especificaciones. Previo al otorgamiento de los nombramientos definitivos, los subsistemas de la red integral de salud deberán definir las necesidades del contingente de talento humano. Esto se hará de acuerdo a la planificación territorial, criterios técnicos y de racionalización del personal requerido en las unidades médicas. “Este análisis deberá contextualizarse en todo el territorio nacional considerando los criterios geográficos establecidos y consensuados entre el Ministerio de Trabajo, el de Salud e Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social”.



En el Reglamento se detalla que los concursos de méritos y oposición se ejecutarán de manera paulatina y depende de la necesidad que se tenga en cada sanatorio. Para esto se debe contar con “la disponibilidad presupuestaria correspondiente con cargo al ejercicio fiscal” y a la sostenibilidad financiera en el tiempo. “Con la correspondiente certificación presupuestaria de estos recursos, el establecimiento de salud podrá iniciar los procedimientos para conferir los nombramientos a los profesionales y trabajadores de la salud beneficiarios”.



En el documento también se aclara que “se considerará a los médicos y aquellos trabajadores de la salud, en ambos casos, en funciones relacionadas directamente con la atención a pacientes con diagnóstico de covid-19”.



Pese a ello, González señala que la norma central es clara y no realiza distinciones entre el personal. “En ningún momento se piden requisitos, como presentar la hoja de vida o entregar documentos con la justificación de que sí se atendió a contagiados con la nueva cepa de coronavirus. Todos estuvimos en primera línea de contagio y arriesgamos nuestra vida y la de nuestra familia”.



En las unidades médicas -relata- se están pidiendo estas justificaciones para tomarlos en cuenta en el listado. “Se debe respetar lo que se escribió en la ley central, por lo que nos movilizaremos el lunes para solicitar que se mantengan esos parámetros. No habrá suspensión de actividades, ya que participarán quienes estén en sus días libres”.



La Federación Ecuatoriana de Enfermeras y Enfermeros también se pronunciaron ante esta situación. El jueves 22 de octubre, grupos de enfermeras y enfermeros se movilizaron en varias provincias del país. Lo hicieron con carteles en mano y con consignas publicadas en sus redes sociales. "No nos cansaremos de luchar por nuestros derechos" y "Pedimos que se respete la Ley Humanitaria" fueron algunas de ellas.