Gremio de agentes civiles de tránsito del Ecuador denuncia que las agresiones a los uniformados se dan casi a diario

En la comunidad de agentes civiles de tránsito del Ecuador hay indignación por el ataque violento que uno de sus colegas sufrió el miércoles 18 de diciembre del 2019, en Guayaquil cuando un conductor le arrojó una gata hidráulica en el rostro, hiriéndolo gravemente en el oído.

El video de ese hecho se difundió en las redes sociales. En los primeros segundos de la grabación se observa a un miembro de la Autoridad de Tránsito Municipal (ATM) de Guayaquil levantar las manos para ponerse en posición defensiva.



Acto seguido, el agente acciona su frasco de gas pimienta, mientras un hombre se le acerca a gran velocidad. El involucrado gira la cabeza hacia un costado para evitar que el líquido llegue a sus ojos. En la mano lleva la gata hidráulica de su vehículo, un objeto de metal pesado que se utiliza para cambiar los neumáticos de los vehículos. Mientras el uniformado comienza a alejarse para evitar una agresión, el hombre le arroja el objeto. Inmediatamente, se sube al vehículo y arranca. Ocurrió en el sector de La Garzota, en el Puerto Principal.



Jorge Maldonado, presidente de la Federación Nacional de Agentes Civiles de Tránsito (Fenacte), rechazó la agresión a nombre de los 2 000 uniformados que pertenecen a su organización. Aseguró que, a escala nacional, sus compañeros son agredidos casi a diario por conductores que no respetan las normas de tránsito y no aceptan ser sancionados.



“El compañero de Guayaquil, por suerte, se encuentra estable de salud. No pasó a mayores y está en la clínica”, dijo el dirigente.



Agradeció a la Agencia de Tránsito Municipal (ATM) por el anuncio que hizo su director, Andrés Roche, de adquirir armas no letales para la seguridad de los efectivos. “A escala nacional debemos contar con ese equipo”.



Con base en datos compilados en la Fenacte, Maldonado señala que las agresiones son casi a diario, pero no todos los casos se hacen mediáticos. “Nos encontramos desprotegidos y queremos equipamiento para actuar en las situaciones que atentan contra la vida de nuestros colegas”.



En Ibarra se produjeron 15 agresiones este 2019. De ellas, en siete hubo sentencias. En Riobamba se registraron siete, desde mayo. En Ambato se reportaron 56. “Un compañero perdió el sentido del oído en marzo. El pasado domingo, en la misma ciudad, dos compañeros que tomaban procedimiento fueron atacados por los familiares de un infractor”.



Como Fenacte -precisó Maldonado- se pide a las autoridades de justicia que actúen con severidad para que los casos no quedan en la impunidad. Además, solicitó a la Asamblea Nacional que se reformen los artículos del Código Orgánico Integral Penal (COIP) que sancionan a quienes agreden a uniformados. A su criterio, las medidas son muy leves en este tipo de casos y deben endurecerlas.



El artículo 386 de esa norma castiga con pena privativa de libertad de tres días, la multa de un salario básico (USD 394) y reducción de 10 puntos en la licencia para quien falte de obra a un agente. “Es una pena y para muchos ciudadanos es una burla”, señaló Maldonado.