Grecia dejará de retener a los menores no acompañados en celdas policiales

El Parlamento griego aprobó este jueves 10 de diciembre del 2020 una ley que prohíbe que los menores no acompañados puedan estar detenidos en comisarias, en vez de en otras instalaciones, antes de ser enviados a centros de acogida.

"Hoy es un día histórico en el que nuestro país deroga un régimen inaceptable de 20 años", afirmó el ministro de Migración y Asilo, Notis Mitarakis, quien recordó que esta ley había recibido críticas del Consejo Europeo y de otros organismos internacionales desde su implantación en 2001.



Bajo esta práctica, conocida como "custodia protectora", los menores no acompañados que llegaban a Grecia pasaban días y meses encerrados en celdas de la policía con malas condiciones higiénicas, sin el apoyo de ningún familiar y sin recibir información sobre sus derechos de asilo, como lleva años denunciando ONG como Human Rights Watch (HRW).



"Encerrar a niños en celdas de comisaría sin ninguna higiene siempre estuvo mal, pero ahora expone a los menores al riesgo de una infección", remarcaba hace unos meses Eva Cossé, investigadora para Grecia de HRW.



El ministro de Migración subrayó que desde el 14 de noviembre el número de menores no acompañados en condiciones de detención se ha reducido a cero, cuando en marzo de este año había 331 encerrados en las comisarias.



Mitarakis también explicó que ha aumentado en un 40% la capacidad de alojamiento de larga estancia, y se espera que el incremento llegue al 85% en los próximos meses para poder acoger a los menores.



Su departamento también está trabajando en un mecanismo nacional de localización, identificación y derivación de menores no acompañados, enfocándose especialmente en los que ingresan desde la región de Evros, la frontera terrestre con Turquía.



"Los menores de esta zona son los que quedan invisibles, sin documentos, presa fácil en cualquier tipo de explotación y eran los que solían terminar en las comisarías para resguardarse", aseguró Mitarakis.



Respecto a la situación de los menores en los campos de refugiados de las islas, el ministro remarcó que de marzo a septiembre todos los menores fueron trasladados.



"Hoy, tras las llegadas de los últimos dos meses, hay un total de 119 menores no acompañados en los campos de refugiados y se está procediendo a su alojamiento en albergues del interior", concluyó Mitarakis.



La derogación del esta ley ha sido votada con una amplia mayoría, ya que a los votos del partido del gobierno, Nueva Democracia, se han sumado todos los partidos de la oposición como Syriza, el Partido Comunista de Grecia (KKE) o Mera 25.

El único partido que ha votado en contra ha sido el ultraderechista Solución Griega.