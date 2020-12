Grecia prorroga al menos una semana más el confinamiento por covid-19

El Gobierno griego anunció este jueves 3 de diciembre del 2020 una nueva prórroga de al menos una semana más, hasta el próximo día 14, de las medidas de confinamiento, con excepción de las tiendas de venta de artículos navideños que podrán abrir a partir del próximo lunes.

El Ejecutivo reacciona así a la falta de aplanamiento de la curva epidemiológica que sigue superando los 2 000 casos diarios, a pesar de que el confinamiento lleva en vigor casi cuatro semanas.



La apertura del comercio navideño estará sujeto a una serie de condiciones que serán anunciadas el viernes 4 de diciembre, informó el portavoz del Gobierno, Stelios Petsas.



El primer ministro, Kyriakos Mitsotakis, adelantó ya el miércoles que los bares y restaurantes tan solo podrán abrir una vez se empiece a distribuir la vacuna.



El Gobierno griego ha decidido no dar fechas concretas para la apertura de escuelas, restauración y comercio, mientras no haya una evolución claramente a la baja de los contagios de covid-19.



El presidente de la Asociación Médica Panhelénica, Athanasios Exadaktylo, señaló el jueves que mientras el número de pacientes conectados a respiradores, actualmente en torno a los 600, no caigan a cifras de dos dígitos, no se debe hablar de levantar las restricciones.



"Si no hubiéramos aplicado las restricciones hoy tendríamos cifras de cuatro dígitos en las intubaciones", dijo Exadaktylo en declaraciones a la cadena privada Skai.

Las autoridades en Grecia consideran que sin las restricciones los casos de covid-19 en ese país serían mayores. Foto: EFE



El miércoles se registraron 2 186 nuevos casos de covid-19, lo que elevó el número de contagios a 109 655, en un país con algo más de diez millones de habitantes.



Además se registraron 89 fallecimientos, dejando la cifra de decesos en 2 606 desde finales de febrero pasado.



El pasado 7 de noviembre el Gobierno impuso un amplio régimen de restricciones que incluyen el cierre de toda la restauración, el ocio, el comercio y la educación. Tan solo están abiertas las tiendas de alimentación, farmacias, gasolineras, talleres y kioscos.



En el sector público rige la obligatoriedad del teletrabajo para al menos el 50% de la plantilla y un toque de queda desde las nueve de la noche hasta las cinco de la mañana.



También está prohibido el desplazamiento de una región a otra del país, salvo por casos de trabajo o de regreso al domicilio habitual.