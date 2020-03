Grecia desmiente que tenga un centro secreto extrajudicial para migrantes

LEA TAMBIÉN

Grecia desmintió el miércoles 11 de marzo del 2020 las informaciones del diario New York Times sobre la existencia de un centro “secreto” en la frontera con Turquía para detener, antes de expulsar, a los migrantes que llegaron a su territorio tras la decisión de Turquía de abrir sus puertas.

“No hay ningún centro de detención secreto en Grecia”, dijo a los periodistas el portavoz del gobierno, Stelios Petsas. “Todo lo relativo a la vigilancia de las fronteras o a la seguridad es transparente. La Constitución, el derecho griego y las normas europeas imperan”, añadió. “No hay nada oculto”.



El New York Times asegura haber confirmado la existencia de un centro de detención cerca del pueblo de Poros, en el noreste de Grecia, gracias a imágenes satelitales y tras entrevistar a un sirio expulsado a Turquía que aseguró haber estado allí.



La Comisión Europea pidió a las autoridades griegas que “investiguen cualquier acusación de prácticas ilegales o violentas” y apuntó que la cuestión será mencionada durante una visita a Atenas, el jueves, de la presidenta Ursula von der Leyen y de la comisaria Ylva Johansson.



“Las autoridades griegas tienen la difícil tarea de gestionar una situación excepcional pero deben hacerlo en total respeto de los derechos fundamentales y actuar de manera mesurada ” , declaró un portavoz del ejecutivo europeo, Adalbert Jahnz.



Atenas siempre negó que estuviera devolviendo a Turquía los migrantes que cruzaban su frontera. La semana pasada, una fuente del gobierno griego aseguró a la AFP que no hay “devoluciones” ya que el gobierno solo “impide la entrada, lo que es muy distinto”.



Desde el 28 de febrero, cuando Turquía anunció la apertura de sus fronteras, miles de migrantes llegaron a la frontera con Grecia, en el río Evros, muchos lograron cruzar el río y entrar en territorio griego.



El ministro de Migraciones griego no respondió la semana pasada a una pregunta sobre el destino que esperaba a los migrantes detenidos en el país. La policía y el ejército tampoco han dado detalles al respecto.



Periodistas de la AFP vieron en la frontera soldados griegos encapuchados deteniendo a migrantes en vehículos militares.



Lugareños y personas que han pasado tiempo en esta zona de frontera confirman también estas prácticas ilegales.



Antes, “el ejército nos pedía que lleváramos a los migrantes al otro lado (de la frontera). Ahora lo hacen ellos mismos”, dijo un habitante de la zona.



El pasado fin de semana, el gobierno griego también desmintió que hubiera matado a un paquistaní en la frontera, tal y como apuntaban un grupo de apoyo a los migrantes.