Granada y Dominica confirman sus primeros casos positivos a coronavirus

Granada y Dominica confirmaron este domingo 22 de marzo de 2020 sus primeros positivos de covid-19, siendo dos de los últimos países en el Caribe en registrar casos al virus, a la espera de que Belice y San Cristóbal y Nieves corroboren su primer caso.

El caso positivo de Granada es el de una mujer que viajó recientemente a Reino Unido y regresó a la isla caribeña el 16 de marzo, explicaron fuentes oficiales este domingo.



Mientras tanto, el caso positivo en Dominica es el de un hombre de 54 años que llegó hace poco de un viaje también de Reino Unido, confirmó el ministro de Salud de la isla, Irving McIntyre.



Las autoridades sanitarias de Granada detallaron que la mujer que dio positivo comenzó a sentir síntomas relacionados al coronavirus al día siguiente a su llegada al país.



La mujer fue puesta en aislamiento y las autoridades buscan a cualquier persona que haya tenido contacto físico con esta.



McIntyre, por su parte, explicó que el hombre enfermo fue puesto en cuarentena en su residencia y ha estado en vigilancia médica.

El funcionario, no obstante, no precisó cuándo regresó el hombre a Dominica.



Sin embargo, el McIntyre dijo que las autoridades arrancaron un proceso agresivo para identificar a cualquier persona que tuvo contacto físico con el enfermo.



"Todas las personas que identifiquemos serán examinadas y puestas en aislamiento. Como ministerio, nuestro objetivo principal es contener el contagio entre todos", afirmó.



Mientras Dominica y Granada registraron su primer caso positivo, Jamaica lucha para que el número de enfermos no escale tan rápido.



Hasta este domingo, Jamaica ya contaba con 19 casos positivos y un fallecido.

Ante ello, el Gobierno jamaiquino pidió asistencia médica a Cuba, que respondió con el despliegue este domingo de 140 profesionales de la salud, que incluyen 46 médicos, 90 enfermeros especialistas y 4 terapistas para tratar a los enfermos.



El equipo sanitario fue recibido por el ministro de Salud jamaiquino, Christopher Tufton y los trabajadores de la Salud serían puestos en cuarentena por 14 días, como medida de protocolo.

Tufton explicó que el equipo sanitario será enviado a trabajar en varias tareas para asegurar que ese primer frente de apoyo para lidiar con las eventualidades a las que se enfrentarán y que espera que minimice el impacto y ayude a superar rápidamente los retos y la recuperación de los enfermos.



El funcionario agradeció además al Gobierno cubano y a su embajadora, Inés Fors Fernández, por su ayuda para el despliegue de los profesionales