La primera promoción de Yachay se gradúa

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Luego de cuatro semestres de estudio en la Universidad Yachay Tech, el quiteño supo cuál era su camino: el mundo de la Biología. Estudiar la vida desde sus orígenes hasta sus formas más complejas es una de sus aficiones, dice este joven que se convirtió el lunes 19 de agosto del 2019 en el primer graduado de este plantel.

La primera promoción de Yachay Tech está conformada por 61 jóvenes -entre ellos Marlon- vinculados a las carreras de Biología, Biomedicina, Física, Geología, Matemática, Nanotecnología, Petroquímica, Polímeros, Química y Tecnologías de la Información.



Los alumnos defenderán sus proyectos de titulación hasta el fin de mes, por lo que la ceremonia de graduación será entre la primera y segunda semana de septiembre.



Llegar a una titulación no ha sido un camino fácil. Marlon llegó de Quito a Urcuquí (Imbabura), con el objetivo de estudiar Nanotecnología. Pero en el transcurso del tiempo y luego de escuchar la oferta de los docentes de Biología cambió de parecer y apostó por esta rama del conocimiento.



Hoy este joven quiteño sabe que tomó la mejor decisión. “Fue ese momento clave en el que, por ocasiones de la vida, no me había cambiado a Biomedicina aún y pude hacer el cambio a Biología, sin ningún tipo de problema”.



Marlon dudaba sobre su decisión de dejar su vida en la capital y vivir en el campus de esta Universidad. “Tuve miedo a fracasar”, reconoce.



Pero con su tenacidad logró superar esos retos. El lunes, por ejemplo, presentó su investigación sobre los cuyes como posibles hospederos (organismos que albergan a otros), de cuatro patógenos bacterianos que causarían, entre otras, enfermedades como influenza, neumonía, infecciones cutáneas y tuberculosis.



Su importancia radica en que el cuy es un alimento típico en sectores rurales del país. Y viven en contacto con familias residentes de las localidades andinas. “Pueden ser considerados como fuente de patologías zoonóticas (transmisión del animal a la persona)”.

Junto a Marlon se graduaron más de seis chicos en el primer día de defensa de sus proyectos de tesis. Ayer, también hubo más personas graduadas.

Lorena Layana es la primera ingeniera graduada en Yachay en Nanotecnología. Foto: Cortesía / Yachay



Aracely Granja es otra joven graduada que también obtuvo su título pero en Química. Cada día recorre más de 20 kilómetros hasta llegar a la Universidad. Lo hace desde su lugar de residencia en Atuntaqui.



Desde la apertura de la Universidad, en el 2014, a Aracely le llamó la atención la carrera de Química, ya que uno de sus sueños es tener una empresa de fabricación de cosméticos. Además, le apasiona el trabajo con materiales químicos.



Así, la joven apuntó por la sintetización de nanopartículas de plata con extractos de ajo y canela. Su objetivo es conocer el efecto antibacterial que tienen estas partículas.



Su meta es estudiar en el exterior; al igual que Marlon, quien buscará una plaza en una universidad de Israel .



Cuando supo que Yachay ofrecía la carrera de Nanotecnología no dudó en inscribirse y, luego, viajó desde Guayaquil hasta Urcuquí. Lo relató Lorena Layana, quien se convirtió en la primera mujer graduada como Ingeniera en Nanotecnología de esta universidad estatal localizada en Urcuquí.



“Disfruto mucho de aprender, es la parte que más me gusta de la ciencia: uno nunca termina de saberlo todo. Siempre hay algo que seguir preguntándose y que seguir aprendiendo”, asegura Lorena.



Los títulos de los recién graduados se registrarán directamente en la Secretaría de Educación Superior (Senescyt).



Durante estos cinco años de funcionamiento, Yachay Tech ha enfrentado algunas novedades, entre ellas, la salida de rectores (se han registrado más de seis) y, a la vez, la desvinculación de autoridades por políticas de austeridad y un examen de Controlaría a procesos de elección, contratación, ejecución y pago de remuneraciones, salarios, honorarios y otros beneficios al personal.



El lunes 12 de agosto, por ejemplo, la Comisión Gestora de la Universidad, durante su séptima sesión ordinaria, designó como rector al otavaleño Hermann Mena.



Él es matemático, docente universitario y autor de tres libros y artículos relacionados con las matemáticas aplicadas y el análisis numérico.

El cargo es uno de los desafíos más grandes de su carrera y una meta para convertir a Yachay en un referente nacional.



“Trabajaremos por la sostenibilidad del proyecto, atrayendo financiamiento externo, con investigación pertinente a la realidad y una agenda de trabajo elaborada con todos los estamentos de la comunidad universitaria. Mi compromiso y honestidad se verán reflejados en mi gestión”.



Actualmente, en esta universidad -considerada emblemática por el Gobierno anterior- hay 1 157 estudiantes.