Google remueve de su tienda las ‘apps’ para criptomonedas

Las aplicaciones móviles dedicadas a la generación de criptomonedas fueron eliminadas de Google Play, luego de que la compañía del buscador decidiera actualizar las políticas de la tienda virtual de Android.

Las criptomonedas son divisas digitales que se crean a través de una gigantesca base de datos llamada Blockchain.



Su aparición data del 2009, con el nacimiento del ‘bitcoin’ (BT), que hasta ahora es la más popular de las criptomonedas.



En el apartado web dedicado a las políticas de desarrolladores de aplicaciones para venta en la tienda, ahora está incluido un acápite para las criptomonedas. “No admitimos aplicaciones que minen criptomonedas a través de los dispositivos”, se explica dentro de los términos y condiciones.



Con ello, no están permitidas dentro de la tienda de la firma las aplicaciones que utilizan los recursos de hardware y software de los teléfonos para crear criptomonedas.



Sin embargo, Google aclaró que no se han eliminado las aplicaciones que permiten la gestión de minado de criptomonedas de forma remota. Es decir, aquellas herramientas que permiten acceder de forma remota al proceso de minado en otros servidores o en servicios de la Nube.



La idea detrás de esta decisión es la de precautelar el bien de los usuarios de la tienda de aplicaciones, evitando la proliferación de aplicaciones maliciosas que, bajo la falsa promesa del minado de criptomonedas, pudieran buscar obtener datos desde el dispositivo de los usuarios.



Esta nueva política es un refuerzo, más estricto, a la política que Google Play ya había instituido en abril pasado.



La tienda de aplicaciones de la competencia, la AppStore de Apple, también prohibió el mes anterior las aplicaciones dedicadas al minado de criptomonedas.



Este no es el primer paso que han dado las grandes industrias de la tecnología en miras de no formar parte del ecosistema de minado de criptomonedas.



Tanto Google como Facebook y Twitter establecieron a inicios de este año una censura a diversos anuncios relacionados tanto con criptomonedas como con diversos servicios basados en ‘blockchain’.



Aunque Facebook revisó su decisión al poco tiempo, las firmas Google y Twitter se han mantenido firmes en su política al respecto.



Hasta ayer existían en el mundo 1 706 criptomonedas en circulación, que tienen un valor total de USD 292 559 millones, según el portal Coinmarketcap.com.



De todas ellas, la más popular es el bitcóin, que representa el 48% del total del mercado, es decir, 139 900 millones.



Otras criptomonedas populares son: ethereum, ripple, NEM, litecóin, ethereum classic, dash, monero, stratis, stellar lumens, dogecóin, siacóin, waves, bitshares, etc.



Ethereum es la segunda moneda virtual en términos de relevancia en cuanto a valor. Se trata de una plataforma y fue desarrollada por el ruso Vitalik Buterin.



El debate y entusiasmo en torno a estas monedas estuvo en auge durante el 2017, cuando la cotización del bitcóin alcanzó niveles históricos.



En diciembre llegó a una ­cotización promedio de USD 18 000 y 19 000.



Pero si alguien está interesado en comprar hoy debe saber que existe la posibilidad de que el precio baje o incluso se hunda, como ocurre cuando se compra oro, petróleo o cualquier moneda, ya que la cotización está sujeta a la oferta y a la demanda en el mercado.



Una prueba de ello es lo ocurrido con el bitcóin. A las 17:00 de ayer, 30 de julio del 2018, se cotizó en USD 8 146 por unidad.



En Ecuador, las criptomonedas no son reconocidas por el Banco Central del Ecuador (BCE) como un medio de pago o como monedas.



La entidad ha señalado que el bitcóin no es un medio de pago autorizado para su uso en Ecuador, conforme el art. 94 del Código Orgánico Monetario y Financiero.



El artículo 94 de esa norma señala que la única entidad autorizada para proveer y gestionar moneda metálica nacional o electrónica en Ecuador, equivalente y convertible a dólares, es el Banco Central.