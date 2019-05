Google, y su sistema Android, corta lazos con Huawei; usuarios ya no podrán instalar aplicaciones

LEA TAMBIÉN

La estadounidense Google, cuyo sistema operativo Android está instalado en la gran mayoría de los teléfonos inteligentes del mundo, indicó el domingo 19 de mayo del 2019 que comenzó a suspender sus relaciones con el grupo chino Huawei, una de las empresas consideradas “de riesgo” por Washington.

En medio de las tensiones comerciales con Pekín, el presidente Donald Trump prohibió esta semana a los grupos estadounidenses comerciar en el ámbito de las telecomunicaciones con sociedades extranjeras consideradas peligrosas para la seguridad nacional, en una medida que apuntaba principalmente a Huawei, el gigante chino de las telecomunicaciones y bestia negra de Washington.



El grupo figura en una lista de empresas sospechosas con las que no se puede negociar sino después de obtener la luz verde de las autoridades.



“Estamos cumpliendo con la orden y revisando las implicaciones”, dijo un portavoz de Google en un correo electrónico a la AFP .



Las implicaciones pueden ser importantes pues, como todos los grupos tecnológicos, Google debe colaborar con los fabricantes de 'smartphones' para que sus sistemas sean compatibles con los teléfonos.



Pero de momento deberá detener las actividades que suponen transferencia de tecnologías que no sean públicas (de 'open source') , lo que obligaría al fabricante chino a usar solo la versión 'open source' de Android, según explicó a la AFP una fuente cercana al caso.



Huawei no podrá entonces acceder más a aplicaciones y servicios propiedad de Google, como Gmail, por ejemplo.



Consultada por AFP , Huawei no respondió inmediatamente.



La compañía china ya denunció esta semana “restricciones irracionales” que interfieren con sus derechos.



La firma está desde hace tiempo en la mira de las autoridades estadounidenses, bajo sospechas de espionaje a favor de Pekín, que ha contribuido en gran parte a su espectacular expansión internacional.



En el primer trimestre, Huawei vendió 59,1 millones de teléfonos inteligentes, un 19% del mercado y más que la estadounidense Apple, aunque todavía por detrás de la empresa líder, la surcoreana Samsung.



Huawei es una de las empresas líderes del 5G, la nueva generación del Internet móvil que está en proceso de despliegue.

Las dos primeras economías mundiales están en medio de una guerra comercial con la mutua imposición de aranceles, y la tecnología es un eje fundamental de su enfrentamiento.