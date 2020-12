Gonzalo Maldonado Albán es el nuevo Gerente subrogante de Petroecuador

El Directorio de la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP Petroecuador, presidida por el ministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables, René Ortiz Durán, nombró a Gonzalo Maldonado Albán, como nuevo Gerente General subrogante de la Empresa Pública. Maldonado reemplazará a Ricardo Merino, quien estuvo a la cabeza de la institución durante tres meses.

Gonzalo Maldonado Albán, quien hasta ahora se desempeñaba como Gerente de Comercio Internacional, es licenciado en Economía de la Universidad Católica del Ecuador, con un MBA de Incae Business School y un Master of Arts in Political Science de Harvard University.



Maldonado es experto en comercio internacional, con experiencia en trading de futuros de commodities, como petróleo, y también en finanzas internacionales. Trabajó con organismos multilaterales de las Naciones Unidas, como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), así como con instituciones financieras privadas internacionales.



El actual Gerente General subrogante de EP Petroecuador ocupó cargos destacados como Subsecretario de Financiamiento Público, Trader, Especialista en Financiamiento Estructurado. Fue Editor General, columnista de diario El Comercio y Senior Associate en Provident Group, en Guatemala, Nueva York y Boston.



El directorio de Petroecuador está integrado por Nicolás Issa Wagner, Secretario General de la Presidencia; René Ortiz, Ministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables; y José Andrés López Jaramillo, presidente del Directorio de la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (EMCO EP).