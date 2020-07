Vecinos golpearon, incendiaron la vivienda y robaron el auto a un enfermero que se recuperó de covid-19

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

"Me decían que me vaya del barrio porque tenía coronavirus", recuerda Daniel Porro, un enfermero que reside en la ciudad argentina de Neuquén quien se recuperó tras haber contraído la covid-19 por estar en la primera línea de combate. Sus vecinos no solo lo golpearon brutalmente, también le quemaron la casa y se robaron su auto.

Los hechos tuvieron lugar el pasado jueves 16 de julio del 2020 en el barrio Nueva Esperanza de la ciudad argentina. Según relató el enfermero al medio local LM Neuquén, llevaba varios días sufriendo agresiones verbales de parte de sus vecinos luego de que se enteraron de que se había contagiado con covid-19



Porro asegura estar recuperado de la enfermedad. Recibió el resultado positivo de la prueba PCR el 19 de junio, había permanecido aislado primero en su vivienda y luego pasó donde su madre la cuarentena. "Cumplí con el aislamiento", dice. Un segundo hisopado dio negativo por lo que volvió a su casa y se reincorporó al trabajo.



En declaraciones al medio, el enfermero recordó algunas de las cosas que escuchó de sus vecinos. "No queremos gente como vos acá en el barrio", afirmó que le dijo uno de ellos quien lo amenazaba con robarle su vehículo.



Según Porro fue este vecino el que lo llamó a la vereda el jueves pasado. Él, cansado de recibir las amenazas, fue al encuentro que no tardó en tornarse violento. "Le pegaron trompadas y hasta lo patearon hasta dejarlo casi inconsciente", resume LM Neuquén.



El enfermero contó que "me golpearon por todos lados entre varias personas y todavía no me recupero. Perdí el conocimiento y quedé en el hospital". Esa misma tarde, personas prendieron fuego a su vivienda "que aún está a medio construir y en forma precaria" y le robaron su automóvil, un Fiat Palio que fue recuperado pocas horas después por las autoridades.



"Una vez que estaba en el hospital me prendieron fuego adentro de mi casa", aseguró Porro, quien le atribuyó lo sucedido al desconocimiento que existe sobre la enfermedad. Aseguró nunca antes haber tenido problemas con la persona que lo agredió. Presentó una denuncia en contra de los autores del hecho.



"El virus llevará a algunos, lamentablemente lo sabemos, pero la ignorancia de la sociedad nos va a llevar a todos", reflexionó Porro en sus redes sociales.



En una segunda publicación dijo estar agradecido con quienes se acercaron a él a darle aliento pese a no conocerle. "Quiero que sepan que voy a salir adelante porque amo mi profesión y sé que tengo mucho para dar... Yo no voy a bajar los brazos", escribió.

En el mensaje añadió que recuperará sus fuerzas, sanará sus heridas y volverá a empezar. "No es la primera vez que la vida se pone cuesta arriba".