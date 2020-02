Los gobiernos municipales no cuentan con un sistema de gestión de riesgos, según Alexandra Ocles

LEA TAMBIÉN

Las inundaciones que se han producido en Machala, Salinas y otras ciudades de la Costa se deben, principalmente, a la falta de un sistema de alcantarillado pluvial eficiente.

El agua de las lluvias se estanca, porque no puede evacuar o desfogar, ya sea, porque no hay redes de alcantarillado o porque están obsoletos.



Precisamente, Alexandra Ocles, directora del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos, cuestionó a los gobiernos locales por no hacer inversiones en esos servicios, que ahora están en crisis por la temporada invernal. Lo hizo en una entrevista concedida a este Diario y Radio Quito durante esta semana.



Comentó que lastimosamente se preocupan más de las fiestas o ejecución de canchas, en lugar de prevención y obras prioritarias.

Por eso, sostuvo que de los 221 concejos cantonales solo el 2 o el 3% de ellos tiene una debida estructura de gestión de riesgos.



Ella cree que sería bueno evaluar cuánta plata de los gobiernos locales se destinan a las fiestas antes que a gestión de riesgos y a obras de servicios básicos como el alcantarillado.

Desde el inicio del feriado de Carnaval, las provincias de El Oro, Santa Elena, Esmeraldas, Los Ríos y Guayas han sido afectadas por las inundaciones, tras los intensos aguaceros del invierno. Desde el 26 de febrero del 2020, Manabí, Carchi, Azuay, Loja y más zonas de Guayas y Santa Elena se anegaron o sufrieron daños de la infraestructura.



Ocles informó este viernes 28 de febrero que hasta este momento se registran 15 fallecidos, 239 damnificados, 12 581 personas afectadas y 1 945 viviendas dañadas.