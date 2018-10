El gobierno venezolano reestructura su criptomoneda, el petro

LEA TAMBIÉN

El gobierno de Venezuela anunció este lunes 1 de octubre del 2018 una reestructuración del petro, la criptomoneda con la que busca eludir sanciones financieras de Estados Unidos, apenas seis meses después de su lanzamiento y en medio de cuestionamientos a su viabilidad.

“¡Empieza una nueva etapa del petro!”, dijo el presidente Nicolás Maduro en un acto transmitido en cadena de radio y televisión.



Maduro firmó un nuevo 'white paper' (hoja de ruta) de la criptomoneda, con cambios en su funcionamiento y emisión y los recursos que la respaldan. El gobierno sigue fijando su precio en USD 60.



El petro tendrá ahora su propio 'blockchain', base de datos cifrada que registra y valida cada operación con criptoactivos. “Estamos poniendo en marcha el blockchain nacional del petro, (...) desarrollado por profesionales y científicos venezolanos”, manifestó el gobernante socialista.



En su lanzamiento, con una preventa privada en febrero y una oferta inicial pública en marzo, el petro funcionaba sobre un blockchain de la criptoplataforma NEM.



Maduro aseguró además que el petro ya no solo estará respaldado en un campo de la Faja Petrolífera del Orinoco -mayor reserva de crudo del mundo-, sino en oro, diamantes, hierro y aluminio.



La hoja de ruta ratifica una emisión de 100 millones de petros. La fracción que el Estado se reserva pasó de 17,6% a 51%.



Sin embargo, el documento agrega que “el petro contará con tantas emisiones a como haya lugar en relación a las reservas fijadas como respaldo, en un lapso de 10 años”.



Antes del relanzamiento, especialistas dudaban de la posibilidad de reflotar una criptomoneda ausente en casas de cambio virtuales (exchanges) .



“Es tarde para rescatar el petro”, dijo a la AFP Moisés Rendón, analista del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, basado en Washington, indicando que “no hay confianza y no la habrá” mientras el gobierno lo controle.



Pero Maduro dijo este lunes que el petro se ofertará en “seis de los principales exchanges”, sin mencionar cuáles.



Así, de acuerdo con el mandatario, el petro empezará a ser intercambiable por otras criptomonedas y divisas. A partir del 5 de noviembre se podrá adquirir con la moneda local, el bolívar, sin detallarse cómo.



Maduro llegó a anunciar “ofertas de intención de compra” de petros por USD 5 000 millones de dólares, pero el blockchain de la criptomoneda en NEM apenas registraba transacciones por el equivalente a unos USD 136 000 dólares del 25 de marzo al 6 de mayo.



La hoja de ruta no especifica cómo encajan en el nuevo esquema quienes ya invirtieron.



En el relanzamiento, el presidente denunció que el petro sufrió “ciberataques provenientes de Estados Unidos (...), Francia y Colombia”.

Venezuela está urgida de liquidez ante el derrumbe de la producción de petróleo desde 3,2 millones a 1,4 millones de barriles diarios en una década y una deuda externa de USD 150 000 millones.