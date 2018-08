Gobierno venezolano dice que Maduro salió ileso de 'atentado' con explosivos

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, salió ileso este sábado 4 de agosto del 2018 de un atentado con drones cargados de explosivos durante una ceremonia militar en Caracas, denunció el gobierno, que culpó del hecho a la oposición.

“Se trata de un atentado en contra de la figura del presidente Nicolás Maduro”, aseguró el ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, tras el incidente en el que se vio a Maduro por televisión cuando interrumpía su discurso en la céntrica Avenida Bolívar.



Rodríguez detalló que “una carga explosiva (...) detonó en las cercanías de la tarima presidencial” y otras en distintos lugares de la parada en el centro de la capital venezolana.



El ministro indicó que “para tranquilidad de todos” Maduro “ha resultado completamente ileso y se encuentra en este momento realizando su trabajo habitual y en reunión permanente con el alto mando político, con los ministros y con el alto mando militar”.



Sin embargo, informó que las detonaciones causaron “algunas heridas en siete efectivos” de la Guardia Nacional Bolivariana que se encontraban en el lugar del desfile, quienes “están siendo atendidos en estos momentos” en hospitales.



Maduro tiene previsto dar una alocución este sábado “para informar de manera más detallada acerca de estos eventos contra la tranquilidad, contra la paz de la República”, según Rodríguez.



Momentos de tensión

​

Una parte del incidente se pudo observar por la televisora estatal VTV.



De pie, Maduro estaba a punto de terminar su discurso cuando un ruido llamó su atención y elevó la mirada al cielo, al igual que su esposa, Cilia Flores, y el ministro de Defensa, general Vladimir Padrino López.



“Tapa, tapa, tapa hasta...”, se escuchó por parte de uno de los escoltas del presidente, quien respondió “vamos por la derecha”. “Arriba mi comandante”, le dijo un militar en medio de una enorme tensión.



Antes de que el canal cortara la transmisión se vio a decenas de militares que rompían filas y corrían de forma desordenada.



Maduro presidía una ceremonia por el aniversario de la Guardia Nacional, y al momento del incidente hablaba sobre su decisión de regular la venta de gasolina, la más barata del mundo, en medio de la grave crisis socioeconómica que azota al país petrolero.



Gobierno culpa a la “ultraderecha”



El gobierno atribuyó el ataque a la “ultraderecha”, como suele referirse a la oposición.



Estos hechos no “evidencian si no la desesperación que ya veníamos notando en algunos voceros de la ultraderecha venezolana”, aseveró el ministro de Comunicación, uno de los funcionarios de mayor confianza del mandatario socialista.



“No evidencian más que el odio (...) de aquellos que siendo derrotados en el terreno político, siendo derrotados en el terreno de la guerra económica (...) no cejan en recurrir a prácticas criminales, brutales, arteras”, añadió.

El presidente de la Asamblea Constituyente y número dos del chavismo, Diosdado Cabello, también enfiló contra la oposición, profundamente divida.



“La derecha insiste en la violencia para tomar espacios que no pueden por los votos, nuestro hermano presidente Nicolás Maduro y el alto mando político y militar ilesos luego del atentado terrorista (...). No podrán con nosotros”, escribió Cabello en Twitter.



Maduro, un exconductor de autobús de 55 años, llegó al poder en 2013 tras la muerte de Hugo Chávez, quien gobernaba desde 1999.



El mandatario, confrontado a un fuerte rechazo popular por la debacle económica, fue reelegido el pasado 20 de mayo en unos controvertidos comicios que la oposición decidió boicotear por considerarlos ilegítimos.



Su reelección es desconocida por Estados Unidos, la Unión Europea y gran parte de la comunidad internacional.