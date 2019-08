Gobierno de Nicolás Maduro llama a manifestación callejera contra bloqueo de Estados Unidos

LEA TAMBIÉN

El Gobierno de Nicolás Maduro llamó este martes, 6 de agosto del 2019, a participar el 7 de agosto en una marcha, en el centro de Caracas, contra el bloqueo total de bienes estatales venezolanos en suelo estadounidense decretado por el mandatario de EE.UU., Donald Trump.

"Mañana, desde muy temprano, las fuerzas de la revolución tomarán las calles de Caracas para expresar su rechazo contundente a las medidas del gobierno de Donald Trump", dice un mensaje difundido en la red social Twitter por el gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).



La invitación ha sido replicada en la misma red social por varios dirigentes de la llamada Revolución bolivariana con un lema común "Trump, desbloquea a Venezuela".

¡EPA, ESTAMOS ACTIVOS! 🇻🇪✌



Este miércoles nos vamos a las calles de Caracas en rechazo al bloqueo ilegal del gobierno de EE.UU y en conmemoración de los 200 años de la Batalla de Boyacá...



A partir de las 10.00 am nos vemos en Parque Carabobo.



Entretanto, el vicepresidente de propaganda de la formación oficialista, Darío Vivas, informó a través de una llamada telefónica al canal estatal VTV que el recorrido será de poco más de dos kilómetros con el Panteón Nacional como punto de llegada.



Hasta ahora se desconoce si Maduro o algún otro jerarca del chavismo se sumará a esta movilización.

El Ejecutivo venezolano calificó como "una nueva y grave agresión" de "terrorismo económico" al bloqueo total a los bienes estatales venezolanos en territorio estadounidense.



A juicio del oficialismo, las medidas tomadas por Trump "apuestan por el fracaso del diálogo político en Venezuela", que se lleva a cabo en Barbados bajo los auspicios de Noruega, y esgrimen que es porque en EE.UU. "le temen a sus resultados y beneficios".



No obstante, el Gobierno de Maduro advierte de que el bloqueo anunciado no afectará "los procesos de diálogo político en el país" y dijo que mantiene "su voluntad inquebrantable de alcanzar acuerdos nacionales en diferentes dimensiones" para alcanzar la paz.



"Todos los bienes e intereses en bienes del Gobierno de Venezuela que se encuentran en Estados Unidos (...) quedan bloqueados y no se pueden transferir, pagar, exportar, retirar o negociar con ellos de otra manera", determinó Trump en una orden ejecutiva que ya entró en vigor.