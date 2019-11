El Gobierno de Nicolás Maduro promete nuevas formas de castigo por violencia machista

LEA TAMBIÉN

El Gobierno de Nicolás Maduro prometió este lunes 25 de noviembre del 2019 aprobar una reforma de la ley de protección a la mujer vigente que incorpore delitos como la violencia machista en la política y la inacción de las entidades públicas o privadas ante casos de femicidios en Venezuela.

La iniciativa busca también incluir sanciones para delitos digitales como la difusión de imágenes en redes sociales "que vulneren los derechos de mujeres" y castigos para las instituciones "que no hayan tomado medidas necesarias" para evitar la violencia machista.



Un centenar de mujeres marchó por el centro de Caracas, como parte del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, y llegó hasta el Palacio Federal Legislativo, donde se reúne el Parlamento, de mayoría opositora, y la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), integrada solo por oficialistas.



Una vez allí, la ministra de la Mujer e Igualdad de Género, Asia Villegas, leyó una petición en la que solicitan a la ANC, no reconocida por numerosos países, que se active un "gran debate nacional" para reformar la ley de protección a la mujer antes del próximo 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.



La propuesta de reforma, explicó Villegas, contempla la "incorporación de nuevos tipos penales" como la violencia política, para garantizar el derecho de las féminas a la libre participación en actividades proselitistas.



El objetivo, según la ministra, es enviar un "mensaje de tolerancia cero a la violencia de género".



El presidente de la ANC, Diosdado Cabello, recibió los planteamientos y frente a la muchedumbre se comprometió a atenderlos con celeridad y "de inmediato".



El dirigente chavista aseguró que en la llamada revolución bolivariana "la mujer es mayoría en todas" las instancias de poder, y que Venezuela está avanzada en materia de protección a la mujer pero, matizó, "no es suficiente".



"Debemos declarar que es suficiente cuando no haya violencia contra la mujer (...) cuando Venezuela sea territorio libre de machismo", remarcó.



La Fiscalía informó en agosto que en los últimos dos años han ingresado 554 causas de violencia machista en el país, así como que se han alcanzado 1.537 imputaciones, 430 acusaciones y 119 condenas.

La semana pasada, la Justicia condenó a 20 años de prisión a Augusto José Marcano Vásquez, por el intento de asesinato de su expareja en Nueva Esparta (noreste).