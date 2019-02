Gobierno venezolano canta victoria por bloqueo de ayuda humanitaria

LEA TAMBIÉN

El gobierno venezolano celebró este domingo, 24 de febrero de 2019 como victorioso la jornada suscitada el día de ayer, sábado 23. La ayuda internacional no ingresó como se propuso el líder opositor Juan Guaidó, tras fuertes disturbios en las fronteras con Colombia y Brasil.

“Hoy se consolida la victoria del día de ayer, mañana consolidaremos aún más esta victoria (...) no pasó ni un camioncito de ayuda humanitaria”, expresó el dirigente Diosdado Cabello, en un acto en San Antonio del Táchira (este), limítrofe con Colombia.



Desde una tarima, acompañado por generales, Cabello, presidente de la oficialista Asamblea Constituyente que rige al país con poder absoluto, aseguró que el gobierno de Nicolás Maduro está firme. “No nos hemos rendido, ni nos vamos a rendir”.

Este pueblo no tiene miedo, este pueblo no se cansa ni será vencido jamás; ¡este es el pueblo aguerrido de Bolívar, Chávez y Maduro! Se equivocan los que creen que van a pasar por encima de millones de hombres y mujeres chavistas, patriotas, revolucionari@s. pic.twitter.com/GpgyZh5wef — Willy Casanova (@willy_casanova) 23 de febrero de 2019

“Ayer se lo demostramos, no caímos en lo que ellos querían, no caímos, no les dimos los muertos que ellos querían, actuamos muy inteligentemente conteniendo y aflojando hasta llegar a la victoria” , manifestó.



San Antonio está conectado con la ciudad colombiana de Cúcuta -principal centro de acopio de la ayuda enviada por Estados Unidos, por el puente Simón Bolívar, escenario el sábado de disturbios y donde fueron quemados dos camiones con medicinas y alimentos.

Más temprano, el ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, responsabilizó a la oposición liderada por Guaidó de la violencia. “Todo ocurrió en Colombia”, afirmó, al acusar a “guarimberos (manifestantes opositores) drogados” de hacer arder los furgones.



Poblaciones venezolanas fronterizas con Colombia y Brasil estaban bajo tensión este domingo, con pequeños focos de choque entre manifestantes y las fuerzas de seguridad en Ureña -también fronterizo con Cúcuta- y San Antonio.



Los militares bloquearon este domingo el puente Simón Bolívar con un contenedor de camión. Pequeños grupos de jóvenes encapuchados se enfrentaban con piedras a un contingente policial y militar, que desplazó una tanqueta al lugar.

En Ureña también hubo pequeños choques. Un cordón de militares mantenía bloqueada este domingo la entrada de un puente fronterizo entre Ureña y Cúcuta.



En Santa Elena de Uairén, en la frontera con Brasil, también había tensión. Dos personas murieron y una treintena resultaron heridas el sábado en enfrentamientos entre uniformados y pobladores, mayormente indígenas.



Los cargamentos fueron solicitados por Guaidó, jefe parlamentario reconocido como presidente interino de Venezuela por medio centenar de países, después de que la mayoría opositora legislativa declarara usurpador a Maduro, denunciando su reelección como fraudulenta.



Venezuela afronta la peor crisis de su historia reciente con escasez de medicinas y bienes básicos, y una inflación que ha forzado un éxodo de 2,7 millones desde 2015, según la ONU.



Además, el Gobierno de Nicolás Maduro acusó a militantes opositores venezolanos de la quema ayer de dos camiones cargados con alimentos y medicinas que hacían parte del primer lote de ayudas que el antichavismo pretendía ingresar desde Colombia para aliviar la severa crisis que atraviesa Venezuela.

"Hay algunos indicios de que en esos camiones no había nada, porque ya estaban predestinados para ser quemados (...), los que están sobre los camiones son los mismos que después los quemaron", dijo el ministro de Información venezolano, Jorge Rodríguez, en una rueda de prensa en Caracas.



La oposición venezolana dijo el sábado que miembros de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) quemaron los camiones cuando ingresaban a Venezuela a través del puente binacional Francisco de Paula Santander, que une Venezuela y Colombia.

Quemar un camión lleno de ayuda humanitaria, no tiene perdón de Dios. No solo le niegan el acceso a nuestra gente, si no que además queman los insumos. Esto es en el Puente Francisco de Paula Santander. ¡Son unos COBARDES! pic.twitter.com/Ebaz1HmejT — Lester Toledo (@LesterToledo) 23 de febrero de 2019

Rodríguez aseguró este domingo que los camiones "jamás llegaron a Venezuela" y que la quema fue un ataque de falsa bandera para inculpar al Gobierno de Maduro, que se niega a aceptar estas ayudas.