El Gobierno tiene 'casi listas las reformas laborales', dijo el presidente Moreno. El salario para el 2021 se fijará este 30 de noviembre del 2020

El presidente Lenín Moreno anunció que el proyecto de reformas laborales está “casi listo” para ser enviado a la Asamblea Nacional. Lo dijo la mañana de este lunes, 30 de noviembre de 2020, durante el programa De Frente con el Presidente, que se transmite por la Radio Nacional del Ecuador.

“Hemos estado a la expectativa de que la Asamblea se desocupe de algunas tareas que tiene pendientes”, dijo el Mandatario y enumeró que la Legislatura estaba ocupada con juicios políticos, y la Ley Anticorrupción. La última es importante para recibir recursos del Fondo Monetario Internacional (FMI), recordó.



Para la reforma laboral, en los próximos días el Gobierno se espera contar con los resultados de la aplicación de los cuatro nuevos contratos (jóvenes, emprendimiento, turismo y productivo), que rigen desde el pasado 30 de octubre.



“Esas (modalidades) han sido una especie de laboratorio para el proyecto futuro. Ver esas modalidades de contrato, los resultados, y en base a ello propondremos las reformas laborales necesarias”, manifestó.



Moreno señaló que en este último lapso hubo un crecimiento del empleo superior al 6% y 11% de quienes estaban en la informalidad pasaron a la formalidad. "Sí, la Ley Humanitaria ayudó muchísimo a la generación de empleo".



El ministro de Trabajo, Andrés Isch, detalló que se han "salvado" más de 75 000 empleos y se han creado 260 000 plazas formales. "De estos 75 000 empleos salvados, no tenemos denuncias". No obstante, aseguró que desde que comenzó la pandemia se han atendido unas 40 000 denuncias que, en su mayoría, tienen que ver con desvinculaciones.



Isch agregó que, en los debates para modificar la legislación laboral, en el marco de los foros Juntos por el Trabajo, se han incluido a distintos sectores: desempleados, informales, mujeres, microempresario, etc.



“La propuesta que se está terminando de trabajar tiene mucha legitimidad porque ha nacido de la sociedad”, mencionó Isch.



Asimismo, se conoció que el Gobierno Nacional dará a conocer la tarde de este lunes 30 de noviembre del 2020 el salario básico que regirá para el próximo año.

El mandatario afirmó que se creó una fórmula para la fijación y cuenta la productividad del salario, la generación del empleo y un histórico y una proyección futura de la inflación. "Estamos terminando la aplicación de la fórmula". "No olvidemos que la inflación ha decrecido este año en 1,6%, ha habido una deflación".



De su parte, el ministro de Trabajo, Andrés Isch, aseguró que el Gobierno decidirá el nuevo salario, una vez que no hubo acuerdo entre trabajadores y empresarios, en el marco del Consejo Nacional de Trabajo y Salarios. Aclaró que el valor, que es de USD 400 este año, no podrá disminuir para el siguiente año. "La decisión tiene que ser técnica y muy responsable".