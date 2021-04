Mauro Falconí deja el Ministerio de Salud; Camilo Salinas es su reemplazo

Mauro Falconí dejó su cargo en el Ministerio de Salud Pública (MSP), sin llegar a los 20 días, este miércoles 7 de abril del 2021. Fue nombrado el viernes 19 de marzo, en reemplazo de Rodolfo Farfán, quien permaneció un período similar en ese puesto. Camilo Salinas se convierte en el quinto ministro en enfrentar la pandemia.

El secretario del Gabinete, Jorge Wated, señaló que "lo que pasó hoy (miércoles 7 de abril del 2021) en la ciudad de Quito es inaceptable! A momentos duros soluciones duras... se ha solicitado la renuncia al Ministro de Salud y será sustituido por @CamiloSalinasOF". Aunque horas antes justificó las largas filas a la espera de las vacunas, que enfrentaron adultos mayores, en el Colegio Central Técnico, señalando que hubo un error, que despacharon para ese punto ciertas dosis que no eran seguros para personas de esa edad.



En la cuenta de Twitter de Camilo Salinas es médico y candidato a la Asamblea por la provincia de Los Ríos. Fue candidato a asambleísta de Los Ríos por Alianza País-Construye, el 7 de febrero pasado, pero perdió. Fue gobernador de esa provincia hasta octubre del 2020, renunció en plena pandemia, luego de tres años y cuatro meses.

Lo que pasó hoy en la ciudad de Quito es inaceptable! A momentos duros soluciones duras...se ha solicitado la renuncia al Ministro de Salud y será sustituido por @CamiloSalinasOF — Jorge Wated Reshuan (@JorgeWated) April 8, 2021



En varios puntos de Quito se reportaron inconvenientes, como largas filas de personas a la espera de la inmunización, aglomeraciones y problemas de coordinación con la llegada de los cargamentos de dosis a vacunar. No solo este miércoles 7, también este 6 de abril. Lo mismo ocurrió en Guayaquil.



Las críticas al Plan Vacunarse contra el covid-19 se han mantenido desde el 20 de enero, cuando llegaron 8 190 dosis. Y luego porque se supo que el exministro Juan Carlos Zevallos vacunó a su madre, quien vive en un conjunto privado. Él renunció el 26 de febrero y un día después salió del país. Enfrenta un proceso, por presunto tráfico de influencias, que avanza en la Fiscalía General del Estado. Además juicios políticos. En principio, el Primer Mandatario lo respaldó y no aceptó las quejas. Pero en los primeros días al mando de la Cartera de Salud, de Mauro Falconí, Lenín Moreno aseguró que el nuevo ministro tuvo que armar en 72 horas un plan de vacunación.



El proceso de inmunización se ha visto empañado por listado de vacunados VIP, que incluye no solo a la madre del Ministro, también a radiodifusor, dirigente deportivo, chef, hijo y novia de médicos del Teodoro Maldonado Carbo; el hijo de un candidato. El exministro de Salud, Zevallos, envió una carta de invitación para ser parte de un listado oficial de vacunados, a los rectores universitarios, la mayoría se negó.



El 31 de marzo se divulgó un audio, con la voz de Falconí, grabado el 29. Se trata de una reunión con coordinadores zonales. El entonces ministro les reclama porque exigía saber cuántas dosis de vacunas hay en el país, dijo que no había arqueo de vacuna y que la gente en el MSP estaba acostumbrada a hacer lo que le daba la gana. El 26 de marzo se informó que él dio positivo para covid. Y aunque no se confirmó, se supo que el emergenciólogo y ex cabeza de Arcsa, estuvo internado en el Hospital Militar, desde el jueves anterior hasta la mañana de este 7 de abril.



"Nuestros adultos mayores merecen el máximo respeto. Lo sucedido el día de hoy no tiene justificación. He solicitado la renuncia al señor Ministro de Salud y será reemplazado por el doctor Camilo Salinas", dijo Lenín Moreno, en un mensaje de Twitter esta noche.