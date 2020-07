Optimismo oficial ante renegociación con los bonistas

LEA TAMBIÉN

El Ministerio de Economía y Finanzas tiene una expectativa positiva acerca del proceso para reestructurar la deuda con los tenedores de bonos soberanos.

En una entrevista publicada en Infobae, Richard Martínez, titular de esta Cartera de Estado, se mostró optimista sobre los pasos logrados hasta ahora, aunque indicó que “uno no puede cantar victoria antes de tiempo”.



El funcionario también dijo que se han dado pasos importantes no solo sobre el acuerdo con los tenedores sino con la comunidad internacional que apoya el proceso de reestructura.



Esta información fue difundida a menos de una semana de que concluya el plazo para que los bonistas se pronuncien sobre la propuesta que presentó Ecuador. Los acreedores tendrán hasta el próximo viernes para realizar la votación.



La propuesta ecuatoriana ha conseguido formalmente el respaldo del 53% de los tenedores de bonos, que representa al grupo mayoritario, que es el grupo ad hoc. Además, Finanzas ha realizado acercamientos a través de sus asesores. Así, se estima que se cuenta con un apoyo superior al 60%.



Para que la propuesta ecuatoriana se haga efectiva es necesaria una aceptación del 66% sobre el monto agregado de nueve bonos globales. En el caso del bono 2024 se requiere la aprobación del 75%, por tener cláusulas distintas, según información oficial del Ministerio de Economía y Finanzas.

El Gobierno ecuatoriano inició el 2 de junio pasado los diálogos con los tenedores de estos papeles para reperfilar las condiciones de esta deuda, que asciende a USD 17 375 millones. La propuesta al mercado internacional fue presentada de forma oficial el 20 de julio del 2020.



En esta denominada Solicitud de Consentimiento e invitación de intercambio de 10 bonos globales por cuatro nuevos bonos (incluyendo el bono de intereses acumulados entre marzo y agosto), se establecen mejores condiciones de financiamiento.

Este proceso ha recibido el respaldo de organismos internacionales, como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) y ONU Ecuador.



Dentro de esta negociación, sin embargo, dos grupos de acreedores de bonos -que representan entre el 25 y 35% de algunos tramos de los bonos- han planteado al Gobierno una contrapropuesta de reestructuración. Ambos proponen, entre otros, una reducción del capital de la deuda siempre que el Ecuador concrete un nuevo plan de ayuda económica con el FMI. Pero Finanzas rechazó ese planteamiento por no ser conveniente financieramente para el Estado en la actual situación.



Además, la Cartera invitó a esos bonistas a unirse a la propuesta de Ecuador.



Para Augusto de la Torre, exjefe para América Latina del Banco Mundial y actual asesor del Gobierno, contar con la votación favorable de los bonistas mayoritarios y el respaldo de organismos internacionales es positivo. Por esto, estima que en el transcurso de esta semana se sumarán más tenedores a la propuesta ecuatoriana.



Además, De la Torre destacó el hecho de que el país no está en “default técnico”, porque así existe “cero riesgo” de que se presenten litigios en contra de Ecuador en cortes internacionales.



Según Finanzas, la propuesta para reestructurar USD 17 375 millones en bonos tiene como beneficios la reducción del capital de USD 1 540 millones de deuda vigente. Además, se plantea la disminución de la tasa de interés promedio de los papeles de 9,2% a 5,3%; la duplicación del plazo de 6,1 años en promedio a 12,7 años.