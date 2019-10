Gobierno divide refomas: tributaria llegará el viernes 18 de octubre del 2019, laboral se aplaza 

LEA TAMBIÉN

El ministro de Finanzas, Richard Martínez, anunció que el paquete de reformas se dividirá: el viernes 19 de octubre del 2019 se enviará el proyecto de reforma tributaria y se iniciará un proceso de diálogo para los ajustes laborales.

Las reformas que se mantiene es que no constará aumento de IVA, la eliminación del anticipo del impuesto a la renta, esquema para simplificar sistema de pymes. Además , se mantiene contribución de empresas, lo cual se perfecciona. El paquete incluirá reformas al Código de Finanzas Públicas.



Juan Sebastián Roldán, secretario de la Presidencia, dijo que los ministros y el Vicepresidente de la República empezaron diálogos con diversas organizaciones sociales, de la economía popular y solidaria, pequeños empresarios.



Anunció que el Presidente no se reunirá con el FUT porque han anunciado una movilización y en ese marco no cabe diálogo.