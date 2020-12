El Gobierno busca recursos en Washington para financiar el 2021

Los multilaterales fueron los principales proveedores de financiamiento para el Ecuador en el 2020, un año en el que el Fisco vio caer sus ingresos por unos USD 8 000 millones debido a los efectos económicos de la pandemia.

“Los multilaterales fueron el salvavidas del Ecuador para enfrentar la emergencia sanitaria”, dijo Santiago García, presidente del Colegio de Economistas de Pichincha.



Ecuador trabaja para que ese apoyo continúe en el 2021. El ministro de Finanzas, Mauricio Pozo, comenzó ayer, 17 de diciembre del 2020, una visita a Washington para reunirse con autoridades del Fondo Monetario Internacional (FMI), del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y de otros organismos de financiamiento estadounidense.



Augusto de la Torre, asesor económico del Gobierno, explicó que el viaje es la oportunidad para abordar dos temas. Primero, discutir sobre los montos de financiamiento a los que podrá acceder el Estado durante el 2021 por parte del BID y el destino que se dará a esos recursos.



El segundo tema es buscar inversión para la reactivación económica del sector privado el siguiente año.



Aunque no hay posibilidad de acordar nuevos recursos del BID para la Caja Fiscal en lo que queda del 2020, el Ministro puede exponer la necesidad de que el cupo de financiamiento del BID para Ecuador el próximo año aumente, tanto para programas de inversión como para ­libre disponibilidad.



Para el 2021, el BID tenía previstas operaciones por USD 545 millones con el fin de fortalecer la administración aduanera y tributaria, mejorar la conectividad digital, apoyar el presupuesto estatal, entre otros, dijo en octubre pasado Mauricio Claver-Carone, presidente del organismo.



De la Torre explica que la reunión con el FMI, prevista para hoy,18 de diciembre, será protocolaria, antes de que la entidad apruebe oficialmente el desembolso de USD 2 000 millones, lo cual se espera que ocurra la próxima semana.



En el diálogo con los multilaterales también se deberán revisar los objetivos de los programas de financiamiento para el 2021, señaló el presidente del Colegio de Economistas.



“Aunque estas entidades tienen agendas y programas que comenzaron antes de la pandemia, las realidades han cambiado y cabe discutir las nuevas necesidades”, dijo García.



Walter Spurrier, director de Análisis Semanal, cree que es importante que el actual Gobierno mantenga una buena relación con el Fondo Monetario; sin embargo, considera que el próximo año es de incertidumbre.



“Para abril habrá un nuevo Presidente electo y no sabemos qué pasará con el desembolso previsto para ese mes, hasta no tener certezas ­sobre cuál será la relación que ­aspira tener el nuevo gobernante con el Fondo”.



Los recursos que el Gobierno recibió del FMI, Banco Mundial, BID y Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) se destinaron para la gestión del presupuesto y para atender gastos por la emergencia sanitaria.



Esos entes entregaron USD 4 858 millones este año y aún se esperan 2 263 millones más este mes. La deuda multilateral representaba el 27% de la deuda externa en enero pasado y en octubre fue 37%.



Dinero para inversión privada

​

Para atraer inversión al sector privado, Pozo se reunió ayer con representantes de la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional de Estados Unidos (DFC, por sus siglas en inglés). La DFC es el banco de desarrollo de ese país.



Adam Boehler, director ejecutivo de la Corporación, dijo hace dos semanas que la institución analiza aprobar USD 700 millones para invertir en crédito blando, dirigido a las micro, pequeñas y medianas empresas, en especial de mujeres emprendedoras en Ecuador.



Pozo ha comentado que una de sus prioridades es la reactivación privada. Entre las estrategias está la emisión de un bono productivo con una garantía de multilaterales, para que el costo de la emisión sea barato.



En contexto

​

El Fisco espera hasta el 21 de diciembre la aprobación del desembolso de USD 2 000 millones, que son parte del programa con el FMI. Según Finanzas, los recursos se usarán para salud, seguridad social, pago de atrasos a GAD, pago a proveedores.