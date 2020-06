Gobierno de Ecuador hace cinco recomendaciones para la nueva semaforización frente al covid-19

LEA TAMBIÉN

Tras once semanas de confinamiento a causa de la crisis sanitaria del coronavirus, el Gobierno Central, a través de una cadena nacional, ratificó los cambios en el sistema de semaforización que entrarán en vigor a partir del lunes, 1 de junio del 2020.

El Comité Nacional de Operaciones de Emergencia (COE) adoptó las nuevas disposiciones, con el objetivo de “avanzar en la reactivación del país”, precisó la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia, a través de un comunicado, emitido este domingo, 31 de mayo del 2020.



El presidente de la República, Lenín Moreno, envió un mensaje en su Twitter, minutos después de la cadena nacional. “El cambio de restricciones del Semáforo EC permitirá avanzar con cautela hacia la reactivación económica. No olvidemos que es vital proteger la vida de todos, en especial de los más vulnerables, cumpliendo los cuidados de salud e higiene personal”, manifestó.



Según la Secretaría de Comunicación del Ejecutivo, se adoptaron estas nuevas medidas “tomando en cuenta que el avance de la epidemia está siendo controlado y el sistema de salud se ha fortalecido”. Sin embargo, se aclaró que la emergencia aún no ha terminado.



El Gobierno hizo cinco recomendaciones para adaptarse a las nuevas reglas de semaforización.



1.- Consultar cuál es el color del semáforo en su cantón



Lo podrá hacer ingresando en esta dirección.



El Gobierno precisó que en semáforo rojo todos se mantienen encasa. En amarillo, se puede retomar el trabajo presencial, hasta en un 50%. El transporte urbano y las actividades comerciales pueden tener una capacidad máxima del 30%.



En semáforo verde el trabajo presencial puede tener una capacidad máxima del 70%, mientras que el comercio y el transporte urbano, hasta el 50%. “Respeta las condiciones de cada color del semáforo. Las autoridades nacionales y locales indicarán las normas”, se mencionó en la cadena.



2.- Revise la información de páginas oficiales



Se recomendó consultar los portales de la Secretaría de Gestión de Riesgos y de la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia, para los cambios en la semaforización. Además, se hizo un llamado para que la ciudadanía no se confunda por información no oficial.



3.- Si su ciudad está en verde y cree que puede volver al trabajo, consulte con sus jefes directos



El régimen aclaró que hay negocios como bares, cines y otros que no podrán abrir todavía. Incluso con el semáforo en verde.



4.- Si confirmó que puede salir, mantenga las nomas de cuidado y autoprotección



Se recomienda el lavado de manos constante, usar mascarilla, mantenerse a dos metros de distancia de otras personas, taparse la boca con el antebrazo si se estornuda, nada de abrazos ni apretones de manos.



5.- Chequee su estado de salud y el de las personas con quienes convives



El Gobierno señaló que si existe un síntoma gripal, lo mejor es mejor quedarse en casa, aislarse e hidratarse. También se recomendó llamar a la línea 171 y no auto medicarse.