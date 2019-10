Gobierno analizará la propuesta de Conaie

LEA TAMBIÉN

El Gobierno analizará la propuesta de la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie) como una más de las 60 que ha recogido desde el 13 de octubre pasado, cuando se inició el diálogo tras las protestas por la eliminación de subsidios a la gasolina y el diésel.

El anuncio lo hizo el secretario de la Presidencia, José Agusto Briones. Señaló que el Ejecutivo “enviará en los primeros días de noviembre próximo” la Proforma presupuestaria a la Asamblea Nacional. En el documento “se incorporarán las propuestas obtenidas en más de 60 mesas de diálogo con diferentes actores sociales”.



Tanto el Gobierno como la Conaie mantienen que el diálogo está abierto y cuenta con la mediación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, para elaborar una nueva norma que reemplace al Decreto 883.



Sin embargo, en la práctica cada lado ha escogido su propia metodología. Por una parte, el Gobierno ha abierto el debate a otros movimientos sociales y económicos, mientras que la Conaie inauguró ayer el Parlamento de los Pueblos.



El secretario Agusto señaló que el Gobierno no ha abandonado las conversaciones, pero lamentó que los representantes de la Conaie “no hayan acudido a las mesas de trabajo desde el 16 de octubre pasado”, algo que la ONU ha reconocido en una comunicación que remitió hace pocos días.



Jaime Vargas, presidente de la Conaie, informó que el diálogo continúa, pero que los dirigentes indígenas han solicitado un tiempo para tener una propuesta sólida. Para eso, al menos unas 200 personas asistieron ayer a la convocatoria para la instalación del denominado Parlamento de los Pueblos y Organizaciones Sociales, en la sede de la Conaie (norte de Quito).



Representantes de grupos feministas, estudiantes, académicos, campesinos e indígenas conformaron una asamblea en donde se escucharon sus problemas y propuestas para enfrentar la situación económica que afronta el país.



Instalar el Parlamento fue una resolución del consejo ampliado de la Conaie, realizado el miércoles pasado, en donde uno de los puntos fue analizar el avance de la mesa de trabajo con el Gobierno.



Leonidas Iza, dirigente del Movimiento Indígena de Cotopaxi, dijo que el problema de la economía es estructural. Para buscar alternativas a la crisis, dijo Iza, se conformó el Parlamento de los Pueblos.



También señaló que, en la mesa de diálogo, se planteó abrir la discusión a otros sectores y que no solo se hablaría de los subsidios. “El movimiento indígena no se va a quedar solo en la responsabilidad de un nuevo decreto”, manifestó.



Al Parlamento asistieron dos representantes por cada organización social que respondió a la convocatoria. En la primera parte, según Pablo Dávalos -integrante de la mesa de diálogo del lado del sector indígena- se escucharon las preocupaciones y propuestas de la mayoría de sectores.



En un segundo momento, se conformaron al menos cinco mesas de trabajo con los asistentes. Dávalos mencionó que las fechas para las reuniones con la mediación de la ONU ahora dependerán de lo que decida el Parlamento.



También recordó que la última reunión con el Gobierno fue el pasado 16 de octubre. En esa oportunidad, llegaron dos funcionarios que no tenían poder de decisión, dijo. Desde la instalación de la mesa no han existido avances en la elaboración del nuevo decreto.



El Gobierno mantiene su tesis de que las subvenciones deben focalizarse para evitar el contrabando y beneficiar a quienes más tienen. Por su parte, la Conaie espera que la sistematización de la Asamblea que se inició ayer esté lista para la próxima semana.



Desde el 16 de octubre pasado la mesa técnica no se ha reunido



13 de octubre del 2019

Gobierno y dirigentes del movimiento indígena se sientan a dialogar tras 11 días de protestas. Se acordó elaborar un nuevo decreto sobre el subsidio a las gasolinas.



16 de octubre del 2019

Se concreta la primera reunión tras el diálogo. Asistieron 10 representantes de los indígenas y dos del Gobierno. No se avanzó en el decreto que reemplazaría al 883.



23 de octubre del 2019

El Consejo ampliado de la Conaie decide conformar un Parlamento de los Pueblos y Organizaciones Sociales para discutir un nuevo modelo económico para el país.



25 de octubre del 2019

El Parlamento de los Pueblos se convierte en el espacio en donde se sistematizarán las propuestas que se presentarán a la Organización de las Naciones Unidas.