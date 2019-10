Gobierno dice que enviará la proforma presupuestaria a la Asamblea con aportes recogidos en las mesas de diálogo

LEA TAMBIÉN

El Ejecutivo enviará en “los primeros días de noviembre” la proforma presupuestaria a la Asamblea Nacional. En el documento “se incorporarán las propuestas obtenidas en más de 60 mesas de diálogo con diferentes actores sociales”. Así lo anunció José Agusto Briones, secretario General de la Presidencia, este viernes, 25 de octubre del 2019, en una entrevista televisiva.

El funcionario señaló que entre el 28 y el 31 de octubre se conformará una “gran mesa” para sistematizar la propuesta y poder remitirla al Legislativo. El funcionario aseguró que en las mesas de trabajo con campesinos, afroecuatorianos, indígenas, estudiantes y empresarios, se han llegado a algunos consensos. “El país no puede seguir destinando más de USD 400 millones para el contrabando”. Agregó que el Gobierno ha reiterado la decisión de focalizar y reorientar los subsidios de los combustibles, para que en verdad beneficien a quienes más lo necesitan.



Sobre el proceso de diálogo con la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie) que se lleva adelante con la mediación de la ONU y la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, sostuvo que el Gobierno no ha abandonado las conversaciones.



Sin embargo, lamentó que los representantes de la Conaie “no hayan acudido a las mesas de trabajo desde el 16 de octubre pasado”. Aseguró que eso quedó registrado en una comunicación remitida por la propia ONU. A pesar de ello, sostuvo que el Gobierno seguirá su ruta y tomará decisiones.



“De las más de 60 propuestas, evidentemente, la de la Conaie será una de las que se analice. Pero el Gobierno tomará la decisión, como la hace de la manera coherente, en beneficio de los 17 millones de ecuatorianos”, manifestó.



Sobre la proforma presupuestaria, recordó que existen plazos legales para que el Ejecutivo presente el documento. Adelantó que se recogerán las propuestas que “racionalmente apunten hacia llenar un hueco fiscal que todavía no lo hemos llenado”.

A pesar de que el Secretario General de la Presidencia señaló que se enviará la proforma presupuestaria en los primeros días de noviembre, según la Ley, el texto debe ser presentado hasta 60 días antes del inicio del nuevo año fiscal. Es decir, debería ser máximo el 1 de noviembre. Sin embargo, ese día será feriado en Ecuador. La proforma debería ser remitida el 31 de octubre próximo.