Gobierno niega participación en caída del portal Ecuadorinmediato; el medio dice que hay presión desde Presidencia

La Secretaría Nacional de Comunicación de la Presidencia, a través de un comunicado firmado por Oscar Montero, subsecretario de Contenidos, negó que el Gobierno esté involucrado en la caída de la página web del portal Ecuadorinmediato.

La respuesta oficial se hizo pública la noche del martes 23 de abril del 2019, luego de que el Consejo Editorial de esa firma asegurara que “por orden de la Presidencia de la República” se produjo el cierre y clausura virtual de ese medio de comunicación.



Según Ecuadorinmediato, desde inicios de abril el servidor iWeb, que aloja al sistema informativo y está ubicado en Canadá, habría recibido un reclamo de la Presidencia de la República de Ecuador, aduciendo presuntas violaciones a derechos de autor sobre fotografías y noticias pertenecientes a su propiedad.



El medio agregó que debido a presuntas presiones del Ejecutivo su portal web habría quedado fuera del aire. “En una actitud legal y respetuosa de las normas internacionales de la comunicación y el periodismo digital, Ecuadorinmediato ha respondido todos las alertas y ha cumplido con todas las exigencias de iWeb, las que no han sido tomadas en cuenta y más bien, han sido ignoradas por este servidor respondiendo a las presiones de la Presidencia de la República del Ecuador”, reza la carta de protesta publicada en las redes de Ecuadorinmediato.



En el documento de la Secretaría de Comunicación, emitido la noche del martes, se niegan las acusaciones y se califican a las denuncias de Ecuadorinmediato como falsas. “El Gobierno no ha procedido a censurarlos, porque ese no es su papel. Somos respetuosos de la libertad de expresión, del periodismo responsable, del pensar diferente porque refleja la diversidad del pensamiento en una sociedad”.



Sobre las supuestas presiones ejercidas desde la Presidencia, la Secretaría de Comunicación sostiene que “es totalmente falso, pues el Gobierno Nacional no tiene ni la potestad ni la capacidad de cerrar cuentas y, menos aún, portales digitales”.



Sin embargo, el Consejo Editorial de Ecuadorinmediato mantiene su postura. Este miércoles, 24 de abril del 2019, el servidor iWeb habilitó nuevamente el portal, pero según el medio el problema sigue.