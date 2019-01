El Gobierno palestino presentó su dimisión al presidente Mahmud Abás

LEA TAMBIÉN

El Gobierno de la Autoridad Nacional Palestina (ANP), encabezado por el primer ministro, Rami Hamdala, presentó este martes 29 de enero de 2019 su dimisión, informó un comunicado del Ejecutivo.

La decisión se hizo pública esta mañana tras la reunión semanal del Gabinete, un día después de que Hamdala anunciase el día anterior que ponía su cargo en manos del presidente palestino, Mahmud Abás.



El primer ministro agradeció el apoyo y la confianza durante su mandato, y se comprometió a mantenerse al frente del Ejecutivo hasta que se cree uno nuevo, para lo que ya se ha puesto en marcha a un comité especial, informó la agencia estatal de noticias palestina Wafa.



Hamdala reaccionó así a la exigencia el día antes por parte del liderazgo del partido nacionalista Al Fatah, encabezado por Abás y mayoritario en la Organización de Liberación Palestina (OLP), de que el primer ministro fuese destituido y se formase un nuevo gobierno.



Sin embargo, ambas fuerzas fracasaron en ese y otros intentos de reconciliación y mantienen el enfrentamiento que les separa desde que en 2007 los islamistas expulsaron de Gaza a las fuerzas de Al Fatah leales a Abás.



El Ejecutivo que se disuelve fue establecido en 2014 tras un pacto entre Al Fatah y el movimiento islamista Hamás, que gobierna en Gaza por lo que inicialmente era conocido como gobierno de consenso.



"Al Fatah rechaza formar un gobierno de unidad nacional y convocar elecciones generales", criticó este martes 29 de enero de 2019 desde Gaza Husam Badran, miembro del Buró Político de Hamás, que denunció que la decisión de disolver el ejecutivo "de consenso nacional" y crear uno que no les incluye a ellos o a la Yihad Islámica "refleja su monopolio de poder y unilateralismo", publicó la página web del grupo.



Por el momento, no hay candidatos designados, aunque suenan como favoritos algunos veteranos políticos palestinos como Mohamed Shtayeh, Saeb Erekat -actual secretario general de la Organización para la Liberación de Palestina y jefe negociador palestino- o Azam al Ahmed para reemplazar a Hamdala, que antes de su designación enseñaba inglés en la Universidad de An Najah, en Nablus.