Gobierno pagará USD 100 millones a maestros jubilados; hay un nuevo cronograma de pagos

Una vez que el país recibió el primer desembolso de USD 2 000 millones, por parte del Fondo Monetario Internacional (FMI), los maestros jubilados recibirán USD 100 millones por pago de incentivo jubilares.

Este lunes, 5 de octubre del 2020, el Gobierno y la Coordinadora de Maestros Jubilados Alfonso Yáñez firmaron un nuevo acuerdo.



El evento se realizó en el Palacio de Carondelet, con el Presidente de la República Lenín Moreno, la presidenta de los docentes, Cecilia Paredes, y ministros de Estados.



Del monto comprometido, USD 65 millones se cancelarán en efectivo y el resto en bonos del Estado. Son más de 3 000 beneficiados, explicó Andrés Isch, ministro de Trabajo.



Los jubilados de grupos vulnerables serán priorizados: personas de más de 60 años, quienes padezcan enfermedades catastróficas o tengan algún tipo de discapacidad. Se incluyen casos de maestros rezagados de los años 2008, 2009 y 2010. Los pagos iniciaron hoy. Cada día se transferirán en promedio USD 2 millones.



De acuerdo al acta firmada, los pagos correspondientes a los jubilados del Ministerio de Educación, en lo que resta del 2020 se realizarán bajo la siguiente modalidad:

AÑO DE JUBILACIÓN FORMA DE PAGO INICIO DE PAGO 2008, 2009 y 2010 (Ley Interpretativa) Efectivo A partir del 5 de octubre del 2020 Priorizados y obligatorios 2015, 2016, 2017 (Acuerdo Ministerial 185) Efectivo A partir del 5 de octubre del 2020

Bonos Acuerdo Ministerial 185 Bonos del Estado (2015- 2016 –2017) A partir del 5 de octubre del 2020 Priorizados y obligatorios (Acuerdo Ministerial 144) Efectivo A partir de la primera semana de noviembre del 2020 Bonos Acuerdo Ministerial 144 Bonos del Estado A partir del 16 de noviembre del 2020



Durante el evento, el ministro de Finanzas, Richard Martínez, agradeció a los jubilados por la paciencia y comprensión. “No hay que ofrecer lo que no se puede cumplir”, manifestó e informó que la Administración actual ya ha cancelado USD 1 400 millones a los ex docentes.



Por su parte, el presidente Moreno reconoció que, debido a la escasez de recursos económicos, no se cumplió con todos los pagos ofrecidos. El financiamiento obtenido con el FMI permitirá avanzar con las obligaciones, acotó.



Uno de los puntos acordados con la Coordinadora de Maestros es que el Gobierno se compromete a asignar alrededor de USD 200 millones en el presupuesto fiscal de 2021. La suma se pagará principalmente entre enero y mayo.



Así mismo, se revisará una cifra adicional de pago en efectivo para los jubilados del Acuerdo Ministerial 185, Acuerdo 144 y Ley Interpretativa. Todo dependerá de la disponibilidad de financiamiento.



Los pagos mediante Bonos del Estado, en cambio, están programados para la tercera semana de enero de 2021. Los beneficiarios deberán disponer de una cuenta individual en el Banco Central del Ecuador, también haber suscrito los convenios de dación en pago y sus expedientes validados.



En cuanto a los jubilados de los años 2018, 2019 y 2020 el Estado pide paciencia y ofrece que dicha deuda deberá ser considerada la cantidad posible dentro del presupuesto del 2021.



Cecilia Paredes saludó que los recursos empiecen a ser cancelados, sobre todo a quienes han esperado hasta 12 años por cobrar. “Ya no habrá la necesidad de salir a las calles a reclamar un justo derecho”, dijo la dirigente.



A causa de la pandemia de la covid-19 unos 240 maestros perdieron la vida, lamentó Paredes. En los casos de jubilados que fallecieron sin cobrar su incentivo, los recursos son entregados a sus herederos, informó el ministro Andrés Isch.