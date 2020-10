Gobierno anuncia que pagará deuda de USD 1 527 millones con el IESS hasta diciembre, en tres cuotas

LEA TAMBIÉN

Tras meses de negociaciones, el Ministerio de Finanzas y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) suscribieron un convenio para el pago de USD 1 527 millones que el Estado adeudaba por incumplimiento del aporte del 40% a las pensiones.

El evento se realizó la mañana de este viernes 23 de octubre del 2020, en Guayaquil. Participaron el Presidente Lenín Moreno, el ministro de Finanzas, Mauricio Pozo, y el titular del Consejo Directivo del IESS, Jorge Wated.



El Gobierno dejó de pagar desde octubre del 2019 su aporte a las pensiones de los jubilados. Mediante el convenio interinstitucional, Finanzas se compromete a pagar en efectivo, a través de tres cuotas mensuales, de USD 509 millones de cada una, hasta diciembre de este año.



Durante el evento, el presidente Moreno aclaró que los recursos que se transferirán no provienen del crédito obtenido por el país con el Fondo Monetario Internacional (FMI), sino que se obtuvieron de otros rubros que se pudieron liberar -no precisó de cuáles se trata-.



Si bien el pago alivia en algo las necesidades de la entidad, no resuelve los problemas de fondo, por lo que "se requiere una reestructuración profunda" del Seguro Social, manifestó el Jefe de Estado.



El ministro de Finanzas y el presidente del IESS ratificaron que se trabaja en estructurar una propuesta de reforma para el Seguro Social.

"Esto es un acuerdo que hemos llegado con el ministro Pozo de dejarle al siguiente Gobierno un proyecto de ley de reforma para una estabilidad de una seguridad social que realmente dure en el tiempo y brinde los servicios que debe dar", expresó Wated.