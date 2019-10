Gobierno espera emitir nuevo decreto sobre combustibles antes del 31 de octubre del 2019

LEA TAMBIÉN

El Ministerio de Economía y Finanzas espera que el nuevo decreto sobre la racionalización de los subsidios a los combustibles salga antes del 31 de octubre, fecha en la que se estima presentar la Pro forma presupuestaria para el 2020.

Las autoridades económicas esperan que los recursos que generen la nueva política de subsidios a los derivados puedan ser incluidos en la Pro forma, que debe ser presentada 60 días antes del nuevo ejercicio fiscal. Esto significa, que el Estado tiene menos de diez días para enviar este documento presupuestario al Legislativo.



El equipo de trabajo del Gobierno (presidente y ministros) se ha reunido con más de 60 organizaciones de la sociedad civil, agricultores, trabajadores y pequeños productivos que han nutrido con ideas al Ejecutivo para la construcción la nueva política de subvenciones.



En una entrevista radial con la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión, Richard Martínez, ministro de Economía y Finanzas, dijo que se ha trabajado en ampliar el diálogo. “La Conaie es un actor dentro de la sociedad, pero debemos ampliar el diálogo a todos los actores a escala nacional”, señaló.



La focalización tiene varios pasos, por ejemplo, distinguir que las gasolinas tienen un consumo diferente frente al diésel.



Martínez explicó que el consumo de la gasolina está vinculado al vehículo que circula en ciudad y campo, pero que no necesariamente obedece a personas en condiciones de pobreza, en su mayoría.



En cambio, el uso del diésel tiene un efecto en toda la cadena productiva y, por esta razón, requiere de un análisis diferenciado.



“Hemos recibido, al menos, diez propuestas de diferentes tipos de instrumentos de focalización a través de herramientas de orden tecnológico”, destacó. Otro escenario es la gradualidad, es decir, tener un mecanismo que permita poco a poco ir retirando el subsidio.



En cambio, el monto de recursos previstos con el proyecto de Ley de Crecimiento Económico, según informó el ministro Richard, no se incluirá en la Pro forma. Esto se debe a que el tratamiento de las reformas económicas tomará tiempo y Finanzas, por Ley, solo se pueden incluir ingresos aprobados y no expectativas.



El desafío que enfrenta el presupuesto para el 2020 básicamente es garantizar una corrección del déficit fiscal.



Martínez dijo que no va a haber un incremento en el presupuesto, sino que se está buscando una reorganización y eficiencia mayor en el plan anual de inversiones.



“Se está trabajando el reorganizar el Plan Anual de Inversiones para garantizar que tenga un enfoque un poco más atado al crecimiento económico, inversión en infraestructura para dotar de mayor competitividad a los sectores relacionados con la producción”, señaló.