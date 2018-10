El Gobierno de México confirma 37 485 desaparecidos en el país

LEA TAMBIÉN

En México hay 37 485 casos oficiales de personas desaparecidas, de los cuales 340 ya han sido identificadas, confirmó este martes, 9 de octubre del 2018, el secretario de Gobernación de México, Alfonso Navarrete Prida.

Durante la instalación del sistema nacional de búsqueda de personas, Navarrete admitió que el problema de los desaparecidos "es mayor, se percibe claramente y se sabe claramente" y contar con un registro oficial era un primer paso.



El registro "arrojó datos paradójicos, 37 485 y seguramente es mucho más grande el número de personas desaparecidas, pero teníamos que basarnos en datos oficiales", apuntó el encargado de la política interna del Gobierno de Enrique Peña Nieto.



"Este es uno de los temas más dolorosos y más complejos que resiente nuestro país. Es un tema que lleva implícito mucho dolor, mucha exigencia, mucho enojo", afirmó Navarrete durante la instalación de este sistema.



Confirmó que de las 37 485 personas desaparecidas, se desprenden 26 000 registros completos que pueden ser la base para iniciar "seriamente una búsqueda y localización" de personas desaparecidas o de sus familiares en el país.



Precisó que en 16 000 de los 26 000 registros se cuenta con la huella dactilar y fotografía del desaparecido, un dato biométrico importante para la identificación de personas fallecidas que no había sido aprovechado previamente.



Navarrete confirmó que no se tenían registros de coincidencias y ahora se tienen 4 500 y la certeza de que 340 han sido identificadas con nombre y apellido; de éstas 300 llevaban más de una década desaparecidas, aseguró el ministro.



Apuntó que están a la espera de que en las próximas semanas se tengan los resultados de positivo o negativo de 4500 coincidencias, que son resultado de la conjunción de plataformas.



En este trabajo se juntaron la base de datos del Instituto Nacional Electoral con el registro de huellas de los laboratorios forenses del país, señaló.



En los últimos años en México los casos de personas no localizadas, extraviadas y desaparecidas, incluyendo a aquellas víctimas de desaparición forzada, han ido en aumento.



Bajo el mandato de Enrique Peña Nieto (2012-2018), del Partido Revolucionario Institucional (PRI), el caso más mediático ha sido la desaparición en 2014 de los 43 estudiantes de la escuela para maestros de Ayotzinapa en manos de policías corruptos.