Gobierno plantea tres medidas urgentes para atender crisis carcelaria

El presidente de la República, Lenín Moreno, anunció tres medidas urgentes para atender la crisis en el sistema carcelario. Lo hizo en el marco de la segunda sesión del Gabinete de Seguridad que se efectuó la mañana de este jueves 13 de junio del 2019 en Guayaquil.

Moreno habló también sobre la corresponsabilidad entre todas las instituciones para lograr que la seguridad sea un objetivo. En una breve declaración, de no más de tres minutos, el Jefe de Estado afirmó que una medida tiene que ver con la reclasificación de las personas privadas de la libertad, según su peligrosidad, comportamiento y sentencias recibidas.



También informó que el Ministerio del Interior enviará al Consejo de la Judicatura una comunicación para pedir que los jueces "sean un apoyo" y "no un obstáculo" y que sus decisiones no se interpongan respecto a las medidas del sistema de rehabilitación social.

El general (SP) Edmundo Moncayo, director del Sistema Penitenciario, dice que tiene el respaldo del Presidente para seguir enfrentando "una crisis que tiene muchos componentes". "No vamos a retroceder ni a darles tregua a las organizaciones delincuenciales"

Sobre la seguridad física de los reos, dijo que se actualizará todo el sistema tecnológico para tener equipos de punta como escáneres que permitan tener información y prevenir cualquier acto de violencia en los centros de rehabilitación del país.



Además, mencionó que se va a "mejorar la alimentación de las personas en estado de rehabilitación”.



El general (SP) Edmundo Moncayo, director del Sistema Penitenciario, confirmó que están “enfrentado una crisis que tiene muchos componentes”. Para ello, dijo, ha recibido el respaldo del presidente Moreno y reiteró que no van a retroceder ni a dar tregua a las organizaciones delincuenciales.

“En el marco de estado de emergencia y excepción se están implementando medidas, a corto, mediano plazo. Las personas privadas de libertad permanecerán en los pabellones con máxima seguridad”.



Estos anuncios se dan dos días después de de los hechos violentos en la Cárcel Regional de Guayaquil, donde fue asesinado William Poveda Salazar, alias 'El Cubano', ocurrido el martes 11 de junio.