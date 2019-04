Gobierno de Maduro denuncia en la ONU conspiración internacional para causar 'guerra civil '

LEA TAMBIÉN

Estados Unidos y otros países de la región conocían de antemano los planes de sublevación militar contra el gobierno de Nicolás Maduro y conspiraron para provocar “ una guerra civil ” en Venezuela, denunció el martes en la ONU el embajador Samuel Moncada.

“Este nuevo intento de potencias extranjeras para promover una guerra civil, abrir las puertas a un intervencionismo y poner un gobierno títere en nuestro país fracasó”, dijo a periodistas el representante de Maduro ante Naciones Unidas.



El embajador dijo estar “orgulloso” de la prudencia exhibida por las fuerzas del orden para restaurar el orden sin usar “una sola bala” y “sin vidas que lamentar hasta el momento”, y dijo que el “incidente” provocado por un vehículo militar que arrolló a manifestantes opositores “pudo haber sido un accidente”.



El líder opositor Juan Guaidó, considerado presidente interino de Venezuela por más de 50 países, anunció un sublevamiento militar en la madrugada del martes desde la base aérea de La Carlota, en Caracas, y advirtió que no habrá vuelta atrás.



En la ONU, Moncada acusó a Estados Unidos y a sus diplomáticos “gángsters” , a los presidentes de Colombia, Argentina, Brasil, Chile, Panamá, Paraguay y al secretario general de la OEA, Luis Almagro, de ser “cómplices” de una “operación mediática de desestabilización” del gobierno que falló por falta de apoyo popular.



Almagro “sabía que el golpe venía” y fue cómplice del intento de Guaidó de tomar el poder, al igual que el secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo, el consejero de seguridad nacional de la Casa Blanca John Bolton y el senador estadounidense Marco Rubio, precisó.



“Alertamos que esta nueva modalidad de golpes de Estado desde el exterior, abiertamente apoyados, viola la Carta de las Naciones Unidas y toda norma del derecho internacional, al tiempo que atenta contra la paz y la seguridad internacionales ”, dijo el embajador, que reclama una reunión del Consejo de Seguridad para discutir el asunto.



Moncada dijo que Estados Unidos trabaja sin parar para que la ONU le retire las credenciales y se las entregue a un representante de Guaidó, pero confía en que no ocurrirá.



“Difícilmente creo que la ONU reconozca a semejantes temerarios, irresponsables y criminales como un gobierno serio”, afirmó.



Deploró que el jefe de la ONU, Antonio Guterres,“se declare imparcial en este conflicto”al llamar más temprano a ambos bandos a evitar la violencia. “Nosotros somos el único gobierno legítimo de Venezuela”, sostuvo.



Moncada dijo que no sabe qué sucederá con Guaidó, pero opinó que “es obvio que cometió un crimen de sedición, de traición”y por eso en cualquier país serio “debería ser enviado a prisión”.



Venezuela sufre una grave crisis económica, con una hiperinflación que el FMI proyecta en 10 000 000% para este año y una aguda escasez de medicinas y otros bienes básicos.