Gobierno de Nicolás Maduro asegura que el diálogo con la oposición seguirá hasta lograr un acuerdo

El ministro venezolano de Exteriores, Jorge Arreaza, afirmó este domingo 21 de julio del 2019, durante el encuentro de los países del Movimiento de Países No Alineados (Mnoal), que la delegación del oficialismo "permanecerá sentada" en el diálogo con la oposición en Barbados hasta "llegar a un acuerdo político".

Durante la reunión en Caracas del Mnoal, Arreaza subrayó que "llueva, truene o relampaguee" la delegación del oficialismo "permanecerá sentada en esa mesa de diálogo".



Arreaza, que forma parte de la delegación del gobierno del presidente venezolano, Nicolás Maduro, en las conversaciones con la oposición, precisó que el objetivo es "llegar a un acuerdo político" que respete tanto la Constitución venezolana como la Carta de Naciones Unidas.



El gobierno de Maduro y la oposición, que no se reconocen de forma mutua, han puesto en marcha de manera "permanente" una mesa de negociaciones en Barbados, con la mediación de Noruega, y después de dos rondas de diálogos en Oslo.



Poco se sabe de las negociaciones y su metodología, pero los mismos implicados han dicho que se trabajan seis temas.



"Han impuesto sanciones petroleras que además impactan a otros países hermanos como Cuba", denunció Arreaza, quien agregó que Venezuela es objeto de bloqueo financiero y naval.



Consideró además que contra Venezuela se desarrolla "una guerra no convencional" todos los días y llamó a detener "la agresión imperialista y soberbia" a través de los principios de la Carta de la ONU.



Acerca del informe crítico sobre Venezuela elaborado por el equipo de la alta comisionada de Naciones Unidas para los derechos humanos, Michelle Bachelet, Arreaza reiteró lo "lamentable" de que ese documento "no se correspondió con su visita".



A su juicio, fue "un documento maravilloso" para "quienes atacan a Venezuela", entre los que incluyó al Parlamento Europeo y al Grupo de Lima, conformado por varios países americanos críticos del chavismo.



Arreaza señaló que los enemigos de la llamada revolución bolivariana "tratan de demonizar" la relación de Venezuela con Irán, e ironizó que esos mismos gobiernos, liderados por Estados Unidos, "inventarán ahora que estamos produciendo uranio".



"Hablan también de que hay células de (el grupo chií libanés) Hizbulá (...), no hay ninguna presencia de ningún grupo, eso es absurdo", aseveró.



El Mnoal, conformado por más de 100 países, nació en 1961 en el marco de la llamada Guerra Fría entre Estados Unidos y la desaparecida Unión Soviética con la idea de mantener una posición neutral en el conflicto no declarado entre ambas superpotencias.



Venezuela acoge hasta este domingo a los representantes del Movimiento con miras a la preparación de la cumbre del bloque que se desarrollará en octubre próximo en Bakú, Azerbaiyán, país que recibirá la presidencia de manos de Venezuela, a la cabeza desde 2016.