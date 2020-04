Gobierno propone cambios laborales en tres áreas, que la Asamblea debe analizar

LEA TAMBIÉN

Tres temas laborales contiene el proyecto de Ley de Apoyo Humanitario, que fue enviado a la Asamblea el 16 de abril del 2020, y que deberá ser analizado por el Pleno del Legislativo.

Las medidas son las que el Ministerio de Trabajo ha informado en los últimos días: un nuevo contrato especial, reducción excepcional de la jornada laboral y administración de las vacaciones.



El texto planteado por el Ejecutivo señala que los trabajadores y empleadores podrán, de mutuo acuerdo, modificar las condiciones de la relación laboral, con el fin de preservar fuentes de trabajo y garantizar la estabilidad laboral.



Contrato especial por tiempo definido



Durará dos años, renovables por una vez. El horario de trabajo podrá ser como mínimo de 20 horas semanales y máximo 40. El tiempo podrá distribuirse hasta en seis días, sin exceder las ocho horas al día, y el salario se pagará en proporción a las horas trabajadas.



La modalidad está dirigida para nuevas inversiones o líneas de negocio, ampliaciones o extensiones, modificación del giro del negocio, incremento en la oferta de bienes y servicios, o para la sostenibilidad de la producción y fuentes de ingresos en situación de emergencia.



También será aplicable en las empresas que atraviesen dificultades económicas y requieran la contratación urgente de personal para incrementar la producción o cumplir obligaciones pendientes.



Una vez que el contrato termine, al cabo de dos años, y si la relación laboral no continúa, el trabajador tendrá derecho al pago de remuneraciones pendientes, bonificación por desahucio y demás beneficios.



Pero si finalizado el plazo la relación laboral se mantiene, el contrato cambia y pasa a ser de tiempo indefinido.

Reducción excepcional de la jornada



Las empresas podrán adoptar esta modalidad en caso de fuerza mayor o caso fortuito que estén plenamente justificados. El empleador solicitará la autorización al Ministerio de Trabajo. La reducción que se propone en la ley podrá aplicarse por dos años, con la opción de renovar por dos años más.



A diferencia del Código de Trabajo vigente que permite bajar de 40 a 30 horas semanales, el texto que propone el Ejecutivo no establece rangos específicos del número de horas que se pueden disminuir; además, la remuneración y el aporte a la seguridad social se pagarán con base en el tiempo trabajado.



El proyecto de ley se refiere a estas medidas como “acuerdos de preservación de fuentes de trabajo”, en donde los trabajadores y empleadores podrán, de mutuo acuerdo, modificar las condiciones de la relación laboral, con el fin de mantener los puestos de trabajo.



Mientras dura la jornada reducida las empresas no podrán repartir dividendos ni tampoco podrán despedir a los trabajadores. Si se producen despidos el empleador indemnizará al colaborador con la remuneración de tres meses adicionales. Los trabajadores que sean desvinculados recibirán las indemnizaciones correspondientes, calculadas con base al sueldo ganado antes de la reducción de la jornada.



Vacaciones devengadas y por adelantado



Durante los dos años siguientes a la vigencia de la ley, si se aprueba, los empleadores podrán notificar al trabajador con la obligación de gozar sus vacaciones ya devengadas y/ adelantar vacaciones de un máximo de hasta dos años.



Condiciones para la validez de los acuerdos



Una vez firmados los acuerdos, las empresas no pueden repartir dividendos ni despedir empleados.



Los acuerdos podrán ser impugnados en caso de fraude de uno o varios acreedores.



Los empleadores deberán presentar a los empleados de forma completa, veraz e íntegra los estados financieros del negocio.



Los empleadores no podrán usar recursos de la empresa para gastos suntuarios o innecesarios. Tampoco podrán reducir el capital de la empresa.



Los acuerdos serán aprobados por la mayoría de trabajadores y el empleador.



Los acuerdos constituirán título ejecutivo.



En caso de no lograr consensos para mantener el negocio, el empleador podrá iniciar el proceso de liquidación de la compañía.

Si los accionistas o administradores, en perjuicio de los trabajadores, desvían o usan indebidamente recursos de la empresas en beneficio propio será causal de quiebra fraudulenta y dará lugar a sanciones establecidas en el Código Penal.