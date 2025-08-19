El Gobierno Nacional suscribió un Acuerdo Interinstitucional que marca el inicio de la construcción de la Agenda de Crecimiento Ecuador al 2040, informó el Ministerio de Finanzas, este 19 de agosto de 2025.

Acuerdo interinstitucional impulsa la Agenda de Crecimiento Ecuador al 2040

En la firma del acuerdo participaron el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, y la Secretaría Nacional de Planificación.

Según el Ministerio de Economía, este instrumento busca establecer una hoja de ruta que oriente el desarrollo económico del país. Lo hará bajo criterios de sostenibilidad, inclusión y crecimiento sostenido.

Contexto económico positivo en Ecuador

El acuerdo se produce en un escenario económico favorable. Según el Banco Central del Ecuador, la economía nacional creció 3,9 % acumulado hasta junio de 2025. Mientras que el crecimiento interanual de ese mes alcanzó el 2,8 %.

De igual manera, las ventas internas aumentaron 6,2 % en el primer semestre de 2025, en comparación con el mismo periodo de 2024. Estos indicadores reflejan un dinamismo que el Gobierno busca consolidar con políticas de largo plazo.

Coordinación estratégica

La suscripción del acuerdo incluye la conformación del Grupo de Coordinación Estratégica Interinstitucional (GCEI). Este equipo liderará el diseño técnico y la construcción de la agenda a través de mesas de trabajo sectoriales.

El GCEI contará con la participación del sector público, privado, la academia y organismos multilaterales, con el fin de garantizar un proceso de planificación integral y consensuado.

Prioridades de la agenda

Durante su intervención, la ministra de Economía y Finanzas, Sariha Moya, explicó que el GCEI será clave para mantener coherencia técnica y sostenibilidad en el proceso.

La agenda dará prioridad a la diversificación productiva, el fortalecimiento de la dolarización, la innovación, la competitividad, la sostenibilidad fiscal y la modernización del sistema financiero.

Una visión compartida al 2040

El Gobierno del presidente Daniel Noboa busca construir una visión de futuro que trascienda coyunturas políticas. El Acuerdo Interinstitucional constituye un paso hacia la definición de políticas públicas de largo plazo que fortalezcan la economía, generen empleo y mejoren la productividad nacional, señaló la cartera de Estado.

Enlace externo: Ministerio de Economía y Finanzas

