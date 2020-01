Gobierno de Holanda pide disculpas a víctimas del Holocausto

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El gobierno holandés se disculpó este domingo 26 de enero del 2020 por primera vez por la persecución a los judíos en los Países Bajos durante la ocupación nazi en la Segunda Guerra Mundial.

“Ahora que los últimos sobrevivientes están aún con nosotros, presento hoy mis disculpas en nombre del gobierno por la acción de las autoridades de la época”, afirmó el primer ministro neerlandés, Mark Rutte



El primer ministro liberal habló en Ámsterdam durante un homenaje nacional a las víctimas de la Shoah, en la víspera del 75º aniversario de la liberación del campo de exterminio nazi en Auschwitz por el Ejército Rojo soviético.



Es la primera vez que el gobierno se disculpa por la persecución a los judíos en Holanda y su deportación masiva hacia los campos de exterminio.



De los 140 000 judíos que residían en el país, 102.000 fueron asesinados. “Hago esto consciente de que es imposible calificar algo tan grande y horrible como el Holocausto”, dijo Rutte.



“Perdí todo durante la guerra”, dijo Zoni Weisz un sobreviviente de 82 años, cuyos padres, hermanos y hermanas murieron en los campos de exterminio.

El presidente del Congreso Judío Mundial, Ronald Lauder, y los sobrevivientes del Holocausto cruzan la puerta del campo de exterminio nazi Auschwitz-Birkenau en Oswiecim el 26 de enero de 2020, un día antes del 75 aniversario de su liberación. Foto: AFP



“No deben haber muerto por nada. En este sentido, es importante que se haga una disculpa. Y la acepté. Lástima que tuvimos que esperar 75 años”, añadió Weisz, quien estuvo presente en la ceremonia.



'Recepción helada'



Desde 2012, se reclamaba que el gobierno se disculpara por el papel del Estado holandés en la persecución a los judíos bajo la ocupación nazi.



Sin embargo, Rutte, que ya era primer ministro, había estimado que no había suficiente información sobre la acción del gobierno en ese momento, ni “suficiente apoyo” para justificar una disculpa oficial.



En aquella oportunidad Rutte añadió que Holanda ya había reconocido ciertas “deficiencias” en 2000, cuando el entonces primer ministro, Wim Kok, se disculpó por la “recepción helada” cuando regresaron los sobrevivientes de los campos de concentración.



El mensaje del primer ministro tiene lugar la víspera del 75º aniversario de la liberación del campo de exterminio nazi alemán de Auschwitz-Birkenau, donde murieron alrededor de un millón de judíos.



“Nuestras instituciones gubernamentales no actuaron como guardianes de la justicia y de la seguridad”, declaró Rutte, y añadió que “demasiados funcionarios ejecutaron las órdenes del ocupante” alemán.



“Las amargas consecuencias de la elaboración de listas (de judíos) y de las deportaciones no fueron suficientemente reconocidas”, añadió Rutte.



'Demasiado poco'



“En general, fue muy poco. Muy poca protección. Muy poca ayuda. Muy poco reconocimiento”, agregó.



“Setenta y cinco años después de Auschwitz, el antisemitismo todavía está con nosotros. Es precisamente por eso que debemos reconocer completamente lo que sucedió en ese momento y hablar en voz alta”, insistió.



El día elegido por el gobierno holandés es muy simbólico, observó Frank van Vree, director del Instituto Holandés de Documentación sobre la Guerra (NIOD) .



“Es un momento apropiado (...) creo que no es casualidad que sea precisamente durante esta conmemoración, 75 años después de Auschwitz”, dijo citado por la televisión pública NOS.