Gobierno de Florida revela por primera vez que hay 126 muertes en geriátricos

El gobierno del estado de Florida (EE.UU.) reveló por primera vez la cifra de afectados por el covid-19 en los hogares de la tercera edad: 126 muertos y 1 394 contagiados hasta este jueves 16 de abril del 2020, en momentos en que crece la presión ante el "secretismo" oficial sobre cuáles son las instituciones contagiadas.

La mayoría de la muertes (73) y contagios (533), que incluyen residentes y trabajadores de estos hogares, han sido en los condados de Miami-Dade, Broward y Palm Beach, según información enviada este jueves por el Departamento de Salud de Florida.



En Florida, estado que alberga la mayor población de personas mayores de 65 años en el país, el número general de casos confirmados hoy del nuevo coronavirus subió a 22 897 y las muertes a 636, lo que significa 816 nuevos casos en las últimas 24 horas y 65 nuevos fallecimientos por la pandemia.





Piden transparencia al Gobernador



Haciéndose eco de las peticiones de la prensa y de defensores de la atención médica para adultos mayores para que se brinde información sobre el contagio en estos asilos, organizaciones civiles y políticos demócratas reclamaron este jueves claridad al gobernador Ron DeSantis.



"Hay demasiado secretismo sobre lo que está sucediendo en los hogares de cuidado, y está creando una situación de desconfianza en las personas", expresó en una rueda de prensa telefónica Bill Sauers, Presidente de la Alianza de Florida para los Estadounidenses Retirados.



De igual forma, el senador estatal Gary Farmer se quejó que Florida "tiene un problema de transparencia de la industria de los hogares de la tercera edad".



Farmer denunció además que filtraciones han evidenciado que algunos centros aconsejan a su empleados no hacerse la prueba de covid-19 porque los necesitan para trabajar, ni reportar fiebre alta.



DeSantis se ha negado a informar qué instalaciones han tenido residentes y personal que han dado positivo de covid-19, lo que llevó al diario Miami Herald y a otros medios a presentar una demanda de registros públicos para obtener esa información.



El representante estatal Wengay 'Newt' Newton, otro de los participantes criticó también la forma como se han distribuido las pruebas, sin dar prioridad a quienes más las necesitan.





Último clavo del ataúd



Entre tanto, Barbara DeVane, secretaria de la Alianza de Florida para los Estadounidenses Retirados, se preguntó qué tiene que "ocultar DeSantis", quien amparado en normas de privacidad del paciente, no ha divulgado los hogares geriátricos infectados con covid-19.



Los participantes además calificaron de "indignante" que la FHCA, la mayor organización de proveedores de atención a las personas de la tercera edad de Florida, haya pedido a DeSantis protección contra demandas judiciales para personal involucrado en responder al brote de covid-19.



Para DeVane se trata del "último clavo en el ataúd" para la protección de esta personas, al señalar que los gobiernos del Partido Republicano de los últimos años han desprotegido a las comunidades de adultos mayores.



La Florida Health Care Association (FHCA) envió este mes una carta a DeSantis en la que solicita "inmunidad de cualquier responsabilidad civil o penal" bajo ciertas condiciones para hogares de ancianos, hospitales y otras instalaciones.



Sobre esa solicitud, el representante Newton dijo que quizás los están pidiendo es "porque ya violaron la ley".



Para Sauers es "moralmente incorrecto que una empresa privada busque inmunidad en una situación en la que necesitan cuidar a los pacientes".



En el mismo sentido se pronunció Farmer, al calificar la solicitud de indignante, sin precedentes e inconstitucional.



Señaló que el gobernador no tiene el poder de otorgar esa solicitud de la FHCA, ni el Legislativo puede delegar estos poderes al gobernador, pero sin embargo, invitó al republicano a aprovechar la oportunidad de "hacer lo correcto".