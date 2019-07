El Gobierno analiza fallo a favor de los waorani en contra de la extracción petrolera en el bloque 22

LEA TAMBIÉN

El ministerio de Energía informó hoy, 12 de julio del 2019, que está analizando la sentencia a favor de comunidades waorani en contra de la extracción petrolera en el bloque 22.

La Cartera precisó que el área no se encuentra asignado a empresa alguna, que no está en los planes ningún proceso licitatorio y que no se han iniciado actos administrativos para incluirlo en futuras rondas petroleras. Por todo ello, el Ministerio precisó que “el dictamen no afecta por ningún motivo a la producción petrolera del país”.



Tras el análisis, el Gobierno determinará las acciones legales que correspondan respetando la norma legal vigente y la Constitución.



El jueves 11 de junio del 2019 una corte de Pastaza ratificó la decisión que impide el ingreso de empresas petroleras a 180 000 hectáreas del vasto territorio de los indígenas waorani en la Amazonía, proyecto que era impulsado por el Gobierno.



Una sala de la Corte de esa provincia decidió negar el recurso de apelación presentado por el Ministerio de Ambiente y la Procuraduría, según la resolución.



Al rechazar la apelación, la corte ratificó el fallo de primera instancia dictado por un tribunal inferior de Pastaza en abril de 2019, dentro de una acción de protección planteada por los waorani de esa provincia para mantener sus 180 000 hectáreas libres de la extracción de crudo. Esa demanda fue presentada contra las carteras del Ambiente y de Energía y Recursos Naturales No Renovables, pero ésta última decidió no apelar la sentencia.



La sala de la Corte se instaló el pasado 1 de julio en la localidad de Puyo (este y capital de Pastaza) para conocer el recurso de apelación. En la acción de protección, los waorani lograron el fallo a su favor al argumentar que existió una violación al derecho constitucional a la autodeterminación de los pueblos y a la consulta previa, libre e informada sobre planes de explotación de recursos no renovables en sus tierras. Como medida de reparación, el tribunal dispuso que el Estado realice una nueva consulta.